Matej Lahovnik: “Delovnim državljanom davek na ute in drvarnice, ilegalnim migrantom dodatnih 5,5 milijona evrov”

Piše: Celjski glasnik

Pred 35 leti so nam obljubljali, da bo Slovenija postala druga Švice, danes, po 30 letih levih vlad pa postajamo druga Venezuela.

V kolikor ljudje spremljajo politiko Roberta Goloba lahko dejansko opazijo, da se trudijo delo povsem razvrednotiti, hkrati pa ljudem pokazati, da se to sploh ne izplača in je veliko bolje kršiti zakone in živeti od socialnih transferjem. Še najbolj žalostno pa je, da pri tem podpirajo ljudi, ki nezakonito vstopajo v državo in to ljudje iz tretjih držav.

Delovnim ljudem bodo obdavčili drvarnice in vrtne ute, podjetnikom normirancem so davke že dvignili za dodatnih 12 milijonov, na dopisni seji vlade danes pa Uradu za migrante brez razprave dodatnih 5,5mio€, ker je več upravičencev, ki so jih sprejeli v državo. pic.twitter.com/d20NASdI2X — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) August 8, 2025

Po tem, ko je Golobova vlada v vrsti novih davkov, prišla na idejo, da bi obdavčila še ute in drvarnice, je na drugi strani kar na dopisni seji sklenila, da je potrebno za ilegalne migrante priskrbeti več denarja. Tako je vlada za ilegalne migrante kar čez noč našla 5,5 milijona evrov, svojo odločitev pa utemeljila na večjem številu upravičencev. Ilegalni migranti, upravičenci?

“Delovnim ljudem bodo obdavčili drvarnice in vrtne ute, podjetnikom normirancem so davke že dvignili za dodatnih 12 milijonov, na dopisni seji vlade danes pa Uradu za migrante brez razprave dodatnih 5,5mio€, ker je več upravičencev, ki so jih sprejeli v državo,” s temi besedami pa ekonomist dr. Matej Lahovnik opiše politiko in situacijo v Sloveniji.