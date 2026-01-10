Mašni plašč in mitra z idrijsko čipko kot darilo papežu potujeta v Vatikan

Piše: C. R., STA

Slovenski škofje bodo prihodnji teden v Vatikanu obiskali papeža Leona XIV. in mu ob tej priložnosti podarili mašni plašč, mitro in štolo z idrijsko čipko. Ustvarjalni proces in pomen tega unikatnega darila, ki odraža slovensko krščansko simboliko in vseh šest slovenskih škofij, so predstavili v petek v Spodnji Idriji.

Idejo o darilu papežu v obliki mašnega plašča z idrijsko čipko se je porodila slovenskim škofom na osnovi 60 mašnih plaščev z idrijsko čipko, ki so jih izdelala klekljarice leta 2024 ob praznovanju 1500-letnice koprske škofije. Junija lani so svojo željo sporočili tajniku koprske škofije Blažu Lapanji.

Lapanja je k uresničevanju zamisli povabil oblikovalko Petro Marinko Rus, krojača Mateja Peljhana in svojo mater, izkušeno klekljarico iz Idrijskih Krnic Matrino Lapanja. Ti so po sedmih mesecih darilo za papeža dokončali in ga v petek pred prevozom v Vatikan predstavili v domači župnijski cerkvi v Spodnji Idriji.

Kot je na predstavitvi izpostavil Lapanja, sta mašni plašč in mitra za papeža unikatno, uporabno darilo s sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko in vseh šest slovenskih škofij.

“Simboli, upodobljeni v idrijski čipki, so vzeti iz starokrščanskih simbolov, odkritih na slovenskih tleh, kot sta kristogram iz 6. stoletja, ki je bil odkrit pred tremi leti pri prenovi kora v koprski stolnici, ter osnovna oblika križa, vzetega iz mozaikov iz emonske krstilnice, ki sega v 4. stoletje, ” je pojasnil Lapanja.

Poleg teh so v idrijski čipki za mašni plašč vkomponirani tudi simboli treh krščanskih kreposti: srce – ljubezen, križ -vera, sidro – upanje. Na plašču pa je razporejenih tudi šest klekljanih rib, starega simbola, po katerem so se prepoznavali prvi kristjani, v tem primeru pa simbolizirajo šest slovenskih škofij.

Nekoliko drugačen kroj za papežev mašni plašč je oblikoval krojač Matej Peljhan, ki je doslej izdelal že 66 mašnih plaščev. Spremenil je zlasti obliko osrednjega sprednjega dela na mašnem plašču, kjer so nanizani cerkveni simboli. Ta je običajno ravna, on pa jo je zasnoval v obliki keliha.

“Ker mi ravna oblika ni bila všeč, sem naredil tako, da porta objame vrat in se izkaže oblika keliha, ki se začne s sidom na dnu čipke. To pomeni prizemljenost in gre do keliha in na koncu do mitre, ki je simbol krone,” je ponazoril.

Mira pa, kot je poudaril Peljhan, predstavlja vrhunec krojaškega dela. “Pri izbiri barve mašnega plašča smo izhajali iz barve čipke, ki je umazano bela, in iskali enako enako barvo osnovnega blaga in kontrastnega, da bo čipka vidna. Zlato-bela kombinacija izžreva veselje, slovesnost, upanje novega začetka,” je še povedal Peljhan.

Oblikovalka vzorcev za idrijsko čipko iz Spodnje Idrije Petra Marinko Rus se je soočala z izzivom, kako med obsežno krščansko simboliko izbrati tisto, ki bo najbolj odražala slovenskost krščanskega izročila ter to izrisati na papirc (podlaga za klekljanje čipke), ki bo klekljaricam omogočil izdelavo zamišljene čipke.

“To je darilo slovenskih škofov slovenskih vernikov in zato mora predstavljati nas kot narod. Zadaj mora biti globoko sporočilo. V čipko vnešeni krščanski simboli delujejo kot enotna celota, in to je tudi sporočilo o pomenu enotnosti,” je pojasnila Marinko Rus.

Izdelavo idrijskih čipk za mašni plašč in mitro za papeža je prevzela klekljarica Martina Lapanja, mati duhovnika Blaža Lapajneta, ki je doslej izdelala čipke za šest mašnih plaščev, tudi novomašnega za svojega sina. Klekljanje idrijskih čipk za mašne plašče, tudi za papeževega, ji pomeni posebno milost, da lahko svoje znanje, delo, ljubezen do čipke prenese na duhovniško oblačilo.

Veliko večino idrijskih čipk za papežev mašni plašč in mitro je izdelala sama, proti koncu, ko jo je za praznike že priganjal čas, ji je priskočilo na pomoč še pet drugih klekljaric iz Idrije, Spodnje Idrije, Logatca in Žirov.

Za delo so porabile ogromno časa. “Za klekljanje idrijskih čipk za ves komplet oblačil, ki bo šel v Vatikan, je bilo skupaj porabljenih 979 ur klekljanja, od tega sem sama klekljala 754 ur, 225 ur pa so porabile druge klekljarice, ki so mi na koncu pomagale. Za vse čipke za mašni plašč sem morala zvezati kar 3698 klekljev, kar je 1849 parov. Čipka je videti celota, ampak je bilo potrebno med klekljanjem kar 242-krat začeti in končati – klekljarice vedo, kaj to pomeni -, in to le za mašni plašč, za ostalo ur nisem štela.”

Posebej za izdelavo čipk za mašni plašč je morala narediti tudi novo veliko blazino za klekljanje, saj sta bili največji čipki izdelani v enem kosu.

Po javni predstavitvi so mašni plašč, mitro in štolo za papeža ter dve dalmatiki za diakona zložili v tri darilne škatle, ki jih bodo odpeljali v Vatikan. Tam bodo 16. januarja to darilo slovenski škofje papežu izročili ob ad limina Apostolorum osebnem srečanju z njim.