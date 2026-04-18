Mariborskemu županu grozi več let zapora ker naj bi zahteval 150 tisočakov podkupnine

Piše: Domen Mezeg/Nova24tv.si

V središču predkazenskega postopka mariborskega okrožnega sodišča so resni očitki o sistematičnem pogojevanju poslov in odločitev z domnevnimi podkupninami. Ključno vlogo naj bi v konkretnem primeru imeli Aleksander Saša Arsenovič, njegov sodelavec Tomaž Polak ter ovaditelj Jovanović, ki je po lastnih navedbah razkril način delovanja spornih praks. V primeru gre za domnevno zahtevo po 150 tisoč evrih podkupnine, predstavljene kot “donacija” za podjetje Mbajk (prvotno celo 190 tisoč evrov).

Mariborsko okrožno sodišče (preiskovalni sodnik Tomaž Grmovšek) v predkazenskem postopku obravnava več osumljencev, med njimi Tomaža Polaka, ki se mu očita domnevno nedovoljeno prejemanje daril ter dajanje podkupnine, in Aleksandra Saša Arsenoviča, pri katerem obstaja sum napeljevanja k storitvi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, jemanja podkupnine ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

V postopku so obravnavani tudi Slavko Korže (zaradi suma pomoči pri kaznivem dejanju nedovoljenega prejemanja daril), Tomaž Barada (zaradi suma pomoči pri več kaznivih dejanjih, vključno z nedovoljenim prejemanjem daril in sprejemanjem koristi za nezakonito posredovanje) ter Jaka Dolanc (zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril).

Arsenovič naj bi zahteval 150 tisočakov podkupnine

Po navedbah iz priloženega dokumenta je Arsenovič od omenjenega Jovanovića zahteval podkupnino v višini 150 tisoč evrov za “reševanje zadev” oziroma zagotavljanje različnih ugodnosti. Plačilo naj bi bilo predstavljeno kot “donacija” za podjetje Mbajk, pri čemer naj bi prvotno zahtevani znesek znašal 190 tisoč evrov.

Kot primer takšnega ravnanja se navaja načrtovan nakup starejše hiše v mestnem parku v Mariboru. Jovanović naj bi županu pojasnil, da je bila na nepremičnini povzročena škoda, nakar naj bi Arsenovič z enim telefonskim klicem uredil sanacijo – na stroške občine.

Pri tem naj bi Polak, kot sodelavec Arsenoviča, Jovanoviću pojasnil, da župan plačilo praviloma zahteva vnaprej. V primeru neplačila naj bi Arsenovič preko podžupana Gregorja Reichenberga dosegel, da bi se postopki izdaje potrebnih dovoljenj (npr. gradbenih) bistveno zavlekli – z nekaj mesecev na več let.

Pri tem naj bi sodelovala tudi podžupanova sestra Maja Reichenberg Heričko, ki bi svoje dosegla na upravni enoti. Jovanović v zadevi nastopa kot ovaditelj. Spodaj je priložen tudi uradni odziv mariborskega župana Arsenoviča.