Mariborskemu županu grozi več let zapora ker naj bi zahteval 150 tisočakov podkupnine

Piše: Domen Mezeg/Nova24tv.si
V središču predkazenskega postopka mariborskega okrožnega sodišča so resni očitki o sistematičnem pogojevanju poslov in odločitev z domnevnimi podkupninami. Ključno vlogo naj bi v konkretnem primeru imeli Aleksander Saša Arsenovič, njegov sodelavec Tomaž Polak ter ovaditelj Jovanović, ki je po lastnih navedbah razkril način delovanja spornih praks. V primeru gre za domnevno zahtevo po 150 tisoč evrih podkupnine, predstavljene kot “donacija” za podjetje Mbajk (prvotno celo 190 tisoč evrov).
Mariborsko okrožno sodišče (preiskovalni sodnik Tomaž Grmovšek) v predkazenskem postopku obravnava več osumljencev, med njimi Tomaža Polaka, ki se mu očita domnevno nedovoljeno prejemanje daril ter dajanje podkupnine, in Aleksandra Saša Arsenoviča, pri katerem obstaja sum napeljevanja k storitvi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, jemanja podkupnine ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.
V postopku so obravnavani tudi Slavko Korže (zaradi suma pomoči pri kaznivem dejanju nedovoljenega prejemanja daril), Tomaž Barada (zaradi suma pomoči pri več kaznivih dejanjih, vključno z nedovoljenim prejemanjem daril in sprejemanjem koristi za nezakonito posredovanje) ter Jaka Dolanc (zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril).
Kot primer takšnega ravnanja se navaja načrtovan nakup starejše hiše v mestnem parku v Mariboru. Jovanović naj bi županu pojasnil, da je bila na nepremičnini povzročena škoda, nakar naj bi Arsenovič z enim telefonskim klicem uredil sanacijo – na stroške občine.
Pri tem naj bi Polak, kot sodelavec Arsenoviča, Jovanoviću pojasnil, da župan plačilo praviloma zahteva vnaprej. V primeru neplačila naj bi Arsenovič preko podžupana Gregorja Reichenberga dosegel, da bi se postopki izdaje potrebnih dovoljenj (npr. gradbenih) bistveno zavlekli – z nekaj mesecev na več let.
Pri tem naj bi sodelovala tudi podžupanova sestra Maja Reichenberg Heričko, ki bi svoje dosegla na upravni enoti. Jovanović v zadevi nastopa kot ovaditelj. Spodaj je priložen tudi uradni odziv mariborskega župana Arsenoviča.