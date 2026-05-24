Maribor danes obeležuje spominski dan na dogodke v Pekrah, kjer je padla prva smrtna žrtev agresije JLA

Piše: C. R.

Maribor danes zaznamuje enega od štirih spominskih dni, s katerim se spominja dogodkov 23. maja 1991. Takrat je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center Teritorialne obrambe (TO) v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice.

Med pogajanji na sedežu mariborske občine so vojaški policisti aretirali, tako rekoč ugrabili poveljnika Vzhodnoštajerske pokrajine TO Vladimirja Miloševiča in ga odpeljali v vojašnico, kjer mu je bila pred improviziranim vojaškim sodiščem izrečena oprostilna sodba ter ga vrnili nazaj v TO. Vendar se je to zgodilo šele pod pritiskom, ko je slovenska stran začela izklapljati elektriko in vodo vojašnicam JLA.

Po tej aretaciji so se oklepniki JLA umaknili izpred učnega centra, ljudje pa so vztrajali na ulicah, da bi preprečili morebitne nove izpade jugoslovanske vojske. Skupina protestnikov je 24. maja zvečer v Ljubljanski ulici v središču Maribora poskušala ustaviti vojaški oklepnik, ta pa je povozil Josefa Šimčika, ki velja za prvo smrtno žrtev med slovenskim osamosvajanjem.

V spomin na dogodke pred 34. leti je pred Izobraževalnim centrom Pekre že v soboto potekala občinska slovesnost, na kateri je bil slavnostni govorec notranji minister Boštjan Poklukar. Ta je poudaril, da je spomin na omenjene dogodke izjemnega pomena.

Ob tem je opozoril, da sta prav mir in svoboda osnovni civilizacijski normi, ki se nam danes zdita samoumevni, a dogajanje v mednarodni skupnosti v zadnjem obdobju to postavlja pod vprašaj. Po njegovem je zaskrbljenost povsem upravičena, Evropa pa je, skupaj s Slovenijo, vstopila v novo, drugačno obdobje in v novo varnostno realnost.

Ob 23. maju so spominski dnevi Mestne občine Maribor še 29. april, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu, 4. september, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije, in 23. november, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor.