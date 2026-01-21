Ljubljanska leva smetana napadla Janšo, ta jim je zabrusil: “Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko”

Piše: Domen Mezeg

Ljubljanski levičarji so se tokrat spravili na predsednika Janšo, zaradi njegovih besed o shodu harmonikarjev v centru Ljubljane. Sedaj absurdno trdijo, da je parafraziral Hitlerja.

“Ne, ⁦Janša⁩ je parafraziral anti-Hitlerja. Ljubljano smo s harmonikarji naredili BOLJ SLOVENSKO. In ne bolj srbsko ali nemško. In jo bomo spet. Zato: Odpeljite si trubače v svoje ruske dače. Tukaj bo po naše, tukaj je naš dom,” jim je na omrežju X sporočil prvak SDS Janša. Mestno levico je namreč zmotila predhodna Janševa izjava ob nastopu harmonikarjev v Ljubljani – “Ljubljano smo spet naredili slovensko”.

Pod županovanjem Zorana Jankovića prestolnica pospešeno izgublja videz slovenskega mesta, zlasti v prazničnem času, ko Staro Ljubljano močno zaznamuje prisotnost srbskih trubačev. To je privedlo do pritožb meščanov nad motečimi nastopi srbskih glasbenikov na Prešernovem trgu.

Prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti je mestni svet sprejel v ponedeljek, 15. decembra, na predlog župana Jankovića. Veljala je za več lokacij v centru mesta, med njimi Prešernov trg, Čopovo ulico, Tromostovje in druge.

Toda to ni ustavilo harmonikarjev, ki so se odločili, da bodo na 26. december – dan samostojnosti in enotnosti – organizirali shod slovenskih glasbenikov. Organizator Silvo Mesojedec je shod prijavil na policiji kot miren dogodek v podporo slovenski glasbi.

Čas je, da v Sloveniji dobimo poseben praznik naše glasbe

Pred dogodkom se je odzval tudi Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, ki je izrazil upanje, da se bo shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni dogodek slovenske glasbe na ta dan in da bo praznik tako posvečen tudi slovenski glasbi ter identiteti.

Pungerčar: “Saj mogoče je tudi čas, da v Sloveniji razmišljamo o posebnem prazniku naše glasbe. Nimamo ga, obeležujemo razne dogodke, ampak ravno tega dne ni.

Mogoče združimo, mogoče ravno dan samostojnosti z dnevom slovenske narodne zavesti in narodne slovenske glasbe.” Dogodek je na družbenih omrežjih komentiral tudi prvak SDS Janez Janša: “Ljubljano smo spet naredili slovensko.”