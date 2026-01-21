Ljubljanska leva smetana napadla Janšo, ta jim je zabrusil: “Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko”

Piše: Domen Mezeg
Ljubljanski levičarji so se tokrat spravili na predsednika Janšo, zaradi njegovih besed o shodu harmonikarjev v centru Ljubljane. Sedaj absurdno trdijo, da je parafraziral Hitlerja.
“Ne, Janša je parafraziral anti-Hitlerja. Ljubljano smo s harmonikarji naredili BOLJ SLOVENSKO. In ne bolj srbsko ali nemško. In jo bomo spet. Zato: Odpeljite si trubače v svoje ruske dače. Tukaj bo po naše, tukaj je naš dom,” jim je na omrežju X sporočil prvak SDS Janša. Mestno levico je namreč zmotila predhodna Janševa izjava ob nastopu harmonikarjev v Ljubljani – “Ljubljano smo spet naredili slovensko”.
Pod županovanjem Zorana Jankovića prestolnica pospešeno izgublja videz slovenskega mesta, zlasti v prazničnem času, ko Staro Ljubljano močno zaznamuje prisotnost srbskih trubačev. To je privedlo do pritožb meščanov nad motečimi nastopi srbskih glasbenikov na Prešernovem trgu.
Prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti je mestni svet sprejel v ponedeljek, 15. decembra, na predlog župana Jankovića. Veljala je za več lokacij v centru mesta, med njimi Prešernov trg, Čopovo ulico, Tromostovje in druge.
Toda to ni ustavilo harmonikarjev, ki so se odločili, da bodo na 26. december – dan samostojnosti in enotnosti – organizirali shod slovenskih glasbenikov. Organizator Silvo Mesojedec je shod prijavil na policiji kot miren dogodek v podporo slovenski glasbi.
Čas je, da v Sloveniji dobimo poseben praznik naše glasbe
Pred dogodkom se je odzval tudi Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, ki je izrazil upanje, da se bo shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni dogodek slovenske glasbe na ta dan in da bo praznik tako posvečen tudi slovenski glasbi ter identiteti.
Pungerčar: “Saj mogoče je tudi čas, da v Sloveniji razmišljamo o posebnem prazniku naše glasbe. Nimamo ga, obeležujemo razne dogodke, ampak ravno tega dne ni.
Mogoče združimo, mogoče ravno dan samostojnosti z dnevom slovenske narodne zavesti in narodne slovenske glasbe.” Dogodek je na družbenih omrežjih komentiral tudi prvak SDS Janez Janša: “Ljubljano smo spet naredili slovensko.”
Kulturno potujčevanje Ljubljane je skladno s Hitlerjevo logiko
Njegova izjava je močno vznemirila ljubljansko levico. Po poročanju medijev so danes ljubljanski svetniški klubi, Lista Zorana Jankovića, Gibanje Svoboda, Levica in SD, na dnevni red februarske seje ljubljanskega mestnega sveta uvrstili predlog sklepa o izogibanju poveličevanju nacizma.
Ljubljanska levica meni, da je Janša s svojo izjavo koketiral z nacizmom. Janša pa jim je pojasnil, da gre za ravno nasprotno stvar. Njegov namen je bil jasno poudariti, da so prav harmonikarji Ljubljani vrnili slovenskost, kar je dejansko v nasprotju z željo Adolfa Hitlerja, da bi slovenske kraje potujčil – prav to pa počno trubači. In ravno ta trend se je močno okrepil v času Jankovićevega županovanja.