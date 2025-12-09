Linčanje novomeškega ortopeda ima jasno politično ozadje – gre za maščevanje Goloba in njegove kamarile

Piše: Vida Kocjan

Obračunavanje vodstva novomeške splošne bolnišnice z vrhunskim zdravnikom ortopedom dr. Gregorjem Kavčičem kaže na usklajene politične povezave.

Čeprav so s terena prihajale novice, da je Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto pacientom že novembra pošiljala obvestila, da zdravnik, tudi vodja novomeške ortopedije, Gregor Kavčič odhaja iz bolnišnice, se je vodstvo javno na to odzvalo z na hitro sklicano novinarsko konferenco prejšnji petek, 5. decembra. Med nujnim obvestilom in potekom novinarske konference je minilo dobri dve uri. Nato so ortopeda Kavčiča očrnili, kolikor se je le dalo. Sporočali so, da je paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo, kjer je operiral in umetno daljšal čakalne vrste.

Politično zaledje medijskega linča

Komaj so bila sporočila zunaj, že se je pojavilo obvestilo, da bo izjavo o tem (domnevno) neznansko škodljivem ravnanju ortopeda podala poslanka Svobode in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič.

Hkrati je izjavo dal tudi predsednik vlade Robert Golob. Že ob 13.22 smo tako lahko prebirali, da Golob »ostro obsoja moralno zavržene prakse posameznikov, ki mečejo slabo luč na zdravstveno osebje«. Vmes nekje je bila še ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Posebno zanimiva pa je bila z obsojanjem še vključitev Levice. Vse to je že v petek nakazovalo na močno politično zaledje tega medijskega linča.

Načrt ni uspel v celoti

Četudi močno medijsko podprta »akcija« pa se na Dolenjskem ni prijela. Ortoped Kavčič, ki mu je SB Novo mesto izdalo izredno odpoved delovnega razmerja, je vse očitke zavrnil. Kavčiča je podprlo deset zdravnikov, nato še negovalno osebje z oddelka ortopedije. Izredno odmevno je bilo tudi javno pismo ene od specializantk. Nihče od navedenih ni imel žal besede zoper Kavčiča. Nasprotno. Kavčiča opisujejo kot izjemnega in požrtvovalnega zdravnika ter predvsem izjemnega mentorja mlajšim sodelavcem. Opozarjajo, da z njegovim odhodom iz SB Novo mesto grozi razpad celotnega oddelka. Vodstvo SB je to v ponedeljek zanikalo, menda »bo vse v redu«.

Osebne zamere

Izkazalo se je tudi, da sta bila ortoped Kavčič in direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan, vidna članica stranke SD, v sporu že vsaj dve ali tri leta. Tudi zaradi neplačevanja medicinskih sester. Nasploh SB Novo mesto velja kot »ne preveč dober delodajalec«. Slednje so javno razkrili na portalu Zanima.me. Zapisali so, da je direktorica samo čakala na trenutek za Kavčičevo obdolžitev, »seveda z zelo močno podporo politike«, »da se ga bo na tak način znebila«.

Ironično zdaj je, da so se na Dolenjskem že začeli pojavljati pozivi k odstavitvi Kramar Zupanove z mesta direktorice bolnišnice in predlogi, da na njeno mesto imenujejo prav Kavčiča.

V Novem mestu se že vrstijo pozivi k zamenjavi direktorice SB.

Očitno je šla predaleč. — Vida Kocjan (@VidaKocjan) December 9, 2025

Nasploh pa naj bi Kramar Zupanova s tem pokrila tudi Roberta Goloba in njegovo stranko Gibanje Svoboda, med drugim zaradi povsem zavožene zdravstvene politike. Šlo naj bi tudi za napade na vse zdravnike in preusmerjanje pozornosti s propadle dolgotrajne oskrbe. Spomnimo, da je tudi SD članica Golobove koalicije, Golob pa je zdravnike zmerjal z idioti in s podobnimi izrazi. Pri tem so vsi iz koalicije molčali.