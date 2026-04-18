Liberties je Soroseva mreža za demonizacijo in diskreditacijo evropskih konservativnih vlad

Piše: Jože Biščak

Pred kratkim je bilo objavljeno poročilo mreže Liberties Union for Europe (Liberties) o stanju vladavine prava v EU. Poročilo, ki se sklicuje na »dokaze« več deset nevladnih organizacij iz 22 držav, poudarja, da »pet članic EU-ja, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Italija in Slovaška, dosledno in namerno spodkopava vladavino prava«.

Liberties ima sama sebe za neodvisno nevladno organizacijo, ki objektivno ocenjuje vladavino prava v državah Evropske unije. Zanimivo je le to, da se na udaru vedno znajdejo države, ki imajo desne, konservativne vlade.

Za vsem stoji George Soros

Zadeva postane malo bolj jasna, ko pogledamo, kdo z denarjem zalaga mrežo Liberties in kdo nevladne organizacije, ki pišejo poročila za posamezne države. Večino teh »neodvisnih« nevladnih organizacij je (predvsem v Vzhodni Evropi po padcu Berlinskega zidu) »pomagal« ustanoviti George Soros, njegova mreža fundacij pa je še danes njihov glavni donator.

George Soros in njegova mreža fundacij sta bila ključna pri ustanovitvi mreže Liberties Union for Europe ter sta še danes med njenimi glavnimi podporniki in donatorji. Drugi so: Ford Foundation, Oak Foundation, Civitates Evropska unija prek programa CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote) in posamezni zasebniki. Gre za tipičen primer mreže, v kateri so progresivne civilnodružbene organizacije, ki podpirajo množične migracije, agendo LGBT in zeleni prehod ter pod pretvezo obrambe demokracije in svoboščin delujejo proti desnim (konservativnim) politikam in vladam.

Poglejmo po državah, kdo piše poročila za Liberties Union for Europe. Iz spodnjega spiska je razvidno, da so od nevladnih organizacij ali združenj, ki pri poročilu sodelujejo, skoraj vse (ali pa so nekoč bile) posredno ali neposredno odvisne od denarja Georga Sorosa. V Sloveniji je to Mirovni inštitut.

Belgija

Za Belgijo je poročala organizacija Liga za človekove pravice (Ligue des Droits Humains ali krajše LDH). LDH je majhna organizacija z letnim proračunom okoli 2,5 milijona evrov. Preživlja se z javnimi sredstvi, glavni zasebni donator je mreža Open Society Foundations Georga Sorosa.

Bolgarija

Za Bolgarijo poroča Bolgarski helsinški odbor (BHC). Financira se skoraj izključno z donacijami, največji financer pa je – mreža Open Society Foundations Georga Sorosa. BHC sicer na svoji spletni strani navaja še druge donatorje, med katerimi so tudi Evropska unija, UNHCR in EEA Funds.

Hrvaška

Na Hrvaškem z mrežo Liberties sodeluje Center na mirovne študije (CMS). Glede na njihova letna poročila so glavni donatorji Evropska unija (prek programov, kot so CERV, AMIF, REC, HORIZON, Erasmus+, EACEA), že vrsto let pa je kot pomemben zasebni donator navedena mreža Open Society Foundations Georga Sorosa.

Češka

Liga za človekove pravice (LLP) je tista češka organizacija, ki je napisala poročilo. Financira se iz čeških javnih virov in s pomočjo Evropske unije prek programa CERV, glavni zasebni donator je spet George Soros (Open Society Foundations), ki je »pomagal« pri ustanovitvi.

Danska

Na Danskem z Liberties sodeluje Nyt Europa (Nova Evropa). Financira se iz danskih javnih sredstev in s pomočjo Evropske unije (program CERV).

Estonija

Poročevalka iz Estonije je nevladna organizacija Estonski center za človekove pravice. Glavni donatorji so: Evropska unija prek programa CERV, EEA and Norway Grants (Evropski gospodarski prostor in Norveški skladi) ter – spet – mreža Georga Sorosa.

Francija

V Franciji poročila piše organizacija VoxPublic. Najpomembnejši donator je – Open Society Foundations Georga Sorosa.

Nemčija

Iz Nemčije prihajajo poročila od Društva za človekove pravice (Gesellschaft für Freiheitsrechte – GFF). GFF ne prejema vladnih sredstev, med podporniki so različne nemške in mednarodne progresivne fundacije (letna poročila ne navajajo, da bi z GFF neposredno sodeloval George Soros).

Grčija

V Grčiji poročila piše organizacija Inter Alia. Skoraj vsa sredstva za delovanje prejema od Evropske unije prek programa CERV.

Madžarska

Na Madžarskem je za sodelovanje z mrežo zadolžena Madžarska zveza za državljanske svoboščine (HCLU). Poleg donacij državljanov je največji in najpomembnejši financer (spet) George Soros z mrežo Open Society Foundations.

Irska

Na Irskem deluje Irish Council for Civil Liberties (ICCL). Glavni donatorji so Soroseva mreža Open Society Foundations, Luminate Group (povezan s Pierre Omidyar / eBay), Sigrid Rausing Trust, Rowan Trust, Community Foundation for Ireland, International Network of Civil Liberties Organizations in Evropska komisija (manjši projekti). Proračun znaša okoli 4 milijone evrov.

Italija

Iz Italije poročila pošilja Italijanska koalicija za državljanske svoboščine (CILD). Soroseva mreža je CILD podprla v preteklosti, danes so glavni financerji Oak Foundation, Civitates (filantropska Iniciativa za demokracijo in solidarnost v Evropi), Fred Foundation, Banca Etica in posamezni manjši donatorji.

Latvija

V Latviji pri projektu sodeluje Latvijski center za človekove pravice (LCHR). Glavni viri financiranja so: Evropska unija prek programa CERV in (spet) Open Society Foundations (mreža Georgea Sorosa), ki »pomaga« že od samega začetka.

Litva

V Litvi deluje Inštitut za spremljanje človekovih pravic (HRMI). Glavni viri financiranja so: Evropska unija prek programa CERV in (spet) Open Society Foundations (mreža Georgea Sorosa).

Malta

Za Malto poročila piše Daphne Caruana Galizia Foundation. Donatorji so: mednarodne organizacije iz EU in ZDA, Evropska unija in Transparency International.

Nizozemska

Na Nizozemskem poročila piše Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Po zadnjem javno dostopnem letnem poročilu za 2024 so glavni viri prihodkov: članarine, državne subvencije in donacije posameznikov.

Poljska

Na Poljskem deluje kot partner mreže Liberties Helsinška fundacija za človekove pravice. Glavni donatorji so: Open Society Foundations / Open Society Institute (mreža Georgea Sorosa), Sigrid Rausing Trust, Fundacja Stefana Batorego (poljska fundacija, ki je del širšega Sorosevega ekosistema) in Evropska unija.

Romunija

Združenje za obrambo človekovih pravic v Romuniji (APADOR-CH) je tista organizacija, ki sodeluje pri pisanju poročil. APADOR-CH se financira izključno iz zasebnih in mednarodnih virov: Open Society Foundations / Open Society Institute (mreža Georgea Sorosa) kot pomemben in trajen donator, Sigrid Rausing Trust, nizozemska vlada in ameriško veleposlaništvo v Bukarešti.

Slovaška

Poročila piše VIA IURIS. Glede na letna poročila so glavni donatorji: posamezniki, Soroseva fundacija Open Society in mreža evropskih fundacij.

Slovenija

Glavni informator je Mirovni inštitut, donatorji so: ARIS (Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), Evropska unija prek programa CERV in Open Society Foundations Georgea Sorosa (v zadnjih letih manj kot prej).

Španija

Xnet – Inštitut za demokratično digitalizacijo je organizacija, ki poroča iz Španije. Iz javno dostopnih podatkov in konteksta njenega dela so glavni financerji: Evropska unija prek programa CERV, mreža Liberties (Civil Liberties Union for Europe) in posamezniki.

Švedska

Na Švedskem z Liberties sodeluje organizacija Zagovorniki državljanskih pravic. Donatorji so: Open Society Foundations Georgea Sorosa, ki je eden največjih in najpomembnejših donatorjev, CIVICUS, National Endowment for Democracy ter švedske vladne agencije.