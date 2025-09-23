Levičarski nevladniki bi radi v Slovenijo samouničevalno privlekli še več problematičnih Palestincev

Piše: C. R., STA

Levičarska obsedenost s Palestino začenja poleg naših denarnic ogrožati tudi našo varnost. Včeraj so namreč predstavniki različnih t. i. nevladnih organizacij v Ljubljani rohneli o tem, da mora Slovenija zagotoviti varne poti vsem, katerih življenja so ogrožena zaradi spopadov, genocida ali drugih oblik nasilja, in ki imajo »vez« s Slovenijo zaradi sorodnikov, izobraževanja ali dela. Z drugimi besedami, levičarji bi radi v Slovenijo uvažali Palestince iz Gaze.

»Skupaj nas je združilo prepričanje, da mora Slovenija zagotoviti varne in zakonite poti za ljudi, katerih življenja so neposredno ogrožena zaradi genocida, vojn in preganjanja,« je ob predstavitvi peticije na novinarski konferenci na Trgu republike dejala predstavnica Amnesty International Slovenije.

Skrbi jo predvsem, da naj bi bili Palestinci ujeti na območju, kjer je možnost preživetja vsak dan manjša. »V času, ko svet pretresajo spopadi, nasilje in nepredstavljivo trpljenje, si ne moremo več zatiskati oči,« je nadaljevala in pozvala vlado k ukrepanju. Zanimivo, nikoli ne slišimo tovrstnih predstavnikov nevladnikov v enakem tonu govoriti o nasilju in posilstvih, ki so v Evropi in tudi v Sloveniji posledica uvažanja migrantov in sprejemanja prosilcev za azil.

»V peticiji zahtevamo, da Slovenija prevzame svojo moralno in pravno odgovornost, da zagotovi varne poti za ljudi, ki bežijo pred genocidom, vojno in preganjanjem, da olajša združitev družin, ki so razpete med Slovenijo in območji spopadov, da okrepi mehanizme za zdravstvene evakuacije in omogoči zdravljenje ranjenih ter bolnih, ki nimajo druge možnosti preživetja,« je povedala.

Predstavniki nekaterih izmed pobudnic peticije, med katerimi so tudi Gibanje za pravice Palestincev, Mirovni inštitut, Greenpeace Slovenija in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, so namreč prepričani, da se v Gazi odvija genocid in, da njihove zahteve niso vprašanje birokracije, temveč vprašanje človečnosti. Znova, človečnost pri levičarjih se očitno pojavlja le, ko gre za tujce.

Prepričani so, da bi morala Slovenija nemudoma ukrepati. Predstavnica Amnesty International Slovenije je še opozorila, da peticija za varne poti in zdravstvene evakuacije »ni in ne sme biti razumljena kot podpora prisilni preselitvi Palestink in Palestincev iz Gaze«. »Mora iti izključno za reševanje življenj,« je dodala.

Ob tem je pozvala k podpisu peticije, ki jo je oblikovalo in podprlo 35 organizacij in kolektivov iz vse Slovenije, na spletni strani Amnesty International Slovenije. Ta bo možen do konca oktobra, nato pa bodo peticijo predali predsedniku vlade Robertu Golobu.

Notranje ministrstvo je pozneje v sporočilu za javnost opozorilo na številne izzive pri izvedbi zakonitih poti iz kriznih žarišč, tako pri izvedbi postopka izdaje dovoljenja za prebivanje kot tudi dejanski preselitvi oseb z območja. Med izzivi je omenilo lociranje tujca in izvedbo preselitve, za kar je »potreben velik diplomatski angažma in ustrezna logistična podpora«.

Prav tako je izpostavilo tri zakonite opcije za dostop do Slovenije, ki bi se lahko štele za t. i. varne poti. Te so dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, dovoljenje za začasno prebivanje zaradi interesa Slovenije in instrument preselitve v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti.

Po navedbah ministrstva za notranje zadeve je leta 2023 prošnjo za mednarodno zaščito oddalo 20 državljanov Palestine, lani 35, letos do konca avgusta pa 34. Do konca avgusta je bil status priznan 42 državljanom Palestine, od tega deset v letošnjem letu.

Ob tem se je potrebno vprašati, le zakaj jih ne sprejmejo njihovi »bratje« Arabci na Bližnjem Vzhodu. Zato, ker povsod, kamor pridejo povzročajo napetosti in težave ali pa celo poskušajo prevzeti oblast, kot so to skušali pred desetletji storiti tako v Jordaniji, kot Libanonu.