Le z objavo surovih podatkov si lahko Mediana in RTVS opereta ime

Medtem ko se na RTV Slovenija in Mediani izgovarjajo na ‘višjo matematiko’ in ‘sofisticirane modele’, bralci Spletnega časopisa opozarjajo na očitno: če bi bila matematika vzdržna, grafa ne bi rabili brisati s spleta, podatkov zanj pa ne skrivati.

Jernej Stare v svojem pismu jasno pove, da agencija in nacionalna televizija s prikrivanjem podatkov le še krepita sum o diletantizmu ali namernem zavajanju. Vprašanje ostaja: Ali nam javno mnenje merijo ali ga z brisanjem grafov in ‘dvojnimi siti’ sproti izdelujejo po meri vladajočih?

Odziv objavljam v celoti:

Šolski primer netransparentnosti

“Pojasnilo direktorice Mediane je šolski primer netransparentnosti in močno poglablja sum o nestrokovnih, celo diletantskih prijemih, ki se jih poslužuje agencija pri »merjenju« javnega mnenja – oziroma o prijemih, ki se jih poslužujejo mediji pri objavljanju izsledkov teh raziskav. Direktorica omenja »dvojno sito« – predvidevam, da to pomeni uteževanje objavljenih, po vsej verjetnosti »surovih« preferenc z namero udeležbe na volitvah. Ampak potem bi morali pojasniti razliko med »surovimi« in »uteženimi« preferencami ter slednje korektno objaviti, saj so bile te (in ne »surove«) preference podlaga za napoved razdelitve mandatov. Namesto tega so zgolj umaknili grafikon s preferencami iz objave – brez kakršnih koli pojasnil, kaj šele opravičila za zavajujoče podatke – potem pa direktorica v ločeni objavi pojasnilo zavije v meglo »integritete« brez številk. To potrjuje sum, da ne gre za »višjo matematiko«, temveč najmanj za prikrivanje površnosti. V kolikor bi bila metodologija, na katero se sklicuje direktorica, res tako sofisticirana in robustna, bi: (1) bila ponosno razložena že v izvirnem članku kot dokaz strokovnosti (»Glejte, kako natančno merimo, upoštevamo celo verjetnost udeležbe!«); (2) Originalni grafikon ostal objavljen, opremljen z ustrezno legendo; in (3) podatki bili javno dostopni za preverjanje. Če bi bilo pojasnilo direktorice o »višjem številu mandatov pri nižji podpori« matematično vzdržno in strokovno utemeljeno, grafa ne bi rabili brisati. Pustili bi ga kot dokaz svojih trditev.

Kaj zahtevajo mednarodni standardi ESOMAR?

Mednarodna združenja za javnomnenjske raziskave (kot sta ESOMAR in AAPOR) imajo stroge kodekse profesionalne etike in transparentnosti, ki izrecno zahtevajo razkritje uporabljenih metod uteževanja. Ko pri prikazu pride do tako velikih, na videz nelogičnih odstopanj (kot je primer, ko stranka z večjim deležem glasov dobi manj mandatov), standardi zahtevajo pojasnilo. Članek bi zato moral obvezno vsebovati metodološko opombo, na primer: »Projekcija mandatov temelji na modelu verjetne udeležbe in se lahko razlikuje od prikazane splošne preference«. Ker takšnega pojasnila ni bilo in ker so grafikon kasneje potiho izbrisali, to kaže, da verjetno ni šlo za »sofisticirano metodo«, ampak za napako, ki jo zdaj poskušajo racionalizirati za nazaj. V znanosti velja: rezultat, ki ga ni mogoče ponoviti iz vhodnih podatkov, ni veljaven. Danes, ko so orodja za obdelavo podatkov dostopna vsakomur, je skrivanje za »poslovno skrivnostjo« metodologije pri javno objavljenih in javno financiranih (RTV) raziskavah nesprejemljivo.

Trije koraki do transparentnosti: Vprašalnik, surovi podatki in metodološki list

Kaj bi morali objaviti? (1) Vprašalnik: Točno besedilo vprašanj. (2) Surove podatke, razdeljene po demografiji in udeležbi. (3) Metodološki list: Točen algoritem, kako so iz odgovorov respondentov prišli do objavljene razdelitve mandatov (kako so uteževali, koga so izločili). Skratka, direktorici Mediane ne gre verjeti na besedo. Zahteva po surovih podatkih je v tem trenutku edini način, da agencija in medij opereta svoje ime.

Jernej Stare, Videm-Dobrepolje”

