Le Svoboda še ni odprla računa za kampanjo o državnih samomorih

Piše: Spletni časopis

Med strankami v parlamentu le Svoboda še ni odprla posebnega računa za kampanjo pred referendumom o državni pomoči pri samomorih, ki bo 23. novembra.

Uradno se je čas volilnih kampanj pred referendumom začel včeraj. A zadnji dan za odprtje računov bo šele prihodnji teden v torek. Svoboda lahko poseben račun za kampanjo torej še odpre. Vse druge parlamentarne stranke, SDS, SD, Levica in NSi, pa še množica drugih organizatorjev, je račune odprla pri Delavski hranilnici, ker so tam najcenejši. Večina jih ima le za to, da se lahko pojavijo v medijih, za kampanje pa pozneje ne porabijo nič denarja. Edini strošek je v tem primeru plačilo banki za odprtje in zaprtje računov, kar najmanj stane pri Delavski hranilnici.

Izjemi, ko gre za bančne račune, sta doslej Združenje Gibanje za otroke in družine in Društvo Gibanje za življenje. Gibanju za otroke in družine je uspelo zbrati več kot 40.000 podpisov za referendum.

Na zadnjem referendumu o privilegiranih pokojninah kulturnikov, ki ga je z zbranimi 40.000 podpisi dosegla SDS, je ta stranka porabila daleč največ denarja za kampanjo, 126.751 evrov, na referendumu pa slavila z velikansko večino, ki je ni napovedala nobena raziskava javnega mnenja.

Na referendumu o čistki na RTV pa so bili pred tem veliko večji vložki vladnih strank in njihovih podizvajalcev, kar je, denimo, privatni zavod 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, ustanovil pa ga je Simon Maljevac. Ti zasebni zavodi lahko denar pridobivajo iz tujine in pod mizo, kar je strankam prepovedano. Ureditev v tem delu je za državo nevarna, ker omogoča prikriti vpliv (z denarjem) na politične odločitve tujcem in tudi kriminalnim skupinam.

Primerjava porabljena porabe za obe kampanji je takšna:

