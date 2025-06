Kučan povsem razgaljen: najprej ga je “namočil” Prebilič, nato še Pahor

Piše: Žiga Korsika

Po Pahorjevem zadnjem intervjuju na RTV, ki je bil očitno preveč kontroverzen za levi tabor, se je nanj zvrstila serija javnih napadov. Grozi mu celo izključitev iz Socialnih demokratov – stranke, ki jo je nekoč vodil. V središču napadov je njegovo stališče o dogajanju v Gazi. A resnica je, da je po Vladimirju Prebiliču glavnega strica iz ozadja, Milana Kučana, razgalil še Pahor.

O zakulisnem vplivu nekdanjega prvega komunista Milana Kučana se je v preteklosti veliko govorilo. Bolj kot o nekakšnem fantomu, saj ga nihče ni upal poimenovati z imenom in priimkom. Tako tudi nekdanji premier Borut Pahor, ki mu je v času vodenja vlade Kučan hodil na vlado in ga pozival k odstopu. Povsem direktno je Kučana razgalil morebitni nov kandidat levice na prihodnjih volitvah Vladimir Prebilič, ki je šel k “stricu iz ozadja” po “blagoslov”. Nato je Kučanovo vlogo in vpliv na levico na gostovanju v oddaji Intervju na RTV razgalil še Pahor.

Za komentar razvoja dogodkov po usodnem intervjuju smo povprašali avtorja intervjuja dr. Jožeta Možino, o naravi dogajanja v Gazi pa nekdanjega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla.

Ali gre res za Gazo?

Pravzaprav čudi, da so planili prav na oceno dogajanja v Gazi, in ne na njegove ugotovitve, da so leve politične stranke nesuverene. Niti jih ni zmotila ocena o sramotnem odnosu do žrtev povojnih pobojev. Očitno predstavniki levice ocenjujejo, da sta njihova politična legitimnost in kapital zasidrana v odnosu, ki ga gojijo do palestinsko-izraelskega konflikta. Ali pač? Kot ocenjuje avtor intervjuja dr. Možina, ima nastala histerija širše ozadje.

“Bivši predsednik Pahor je po številnih kriterijih z naskokom najuspešnejši politik leve sredine, ki je edini opravljal najodgovornejše funkcije v državi, in ni vseeno, kaj reče. Moj vtis je, da je histerija okrog njegove povsem predvidljive ocene razmer v Gazi izgovor za nekaj veliko pomembnejšega, kar je izrekel v pogovoru z mano. Z vso svojo kredibilnostjo dolgoletnega voditelja na levi, je nedvoumno razgalil vso bedo naših levih strank, ko je v intervjuju zatrdil, da teh strank ne vodijo njihovi formalni voditelji, ampak so vodene od zunaj – s strani starega preddemokratičnega političnega omrežja. Dodal bi – omrežja okrog Milana Kučana. Borut Pahor je povedal, da je še vedno tako. Zelo močne so bile tudi njegove izjave o zatonu naše leve sredine, ki da nima idej, ampak le “samo, da ni Janša”. Sploh pa je bila pomembna njegova trditev, da gre v primeru preprečevanja pokopa žrtev revolucije za sramoto. To našo skrajno levico posebej boli, ker jim postavlja ogledalo v luči dejstva, da so jih polna usta civilizacijskih norm ob velikem trpljenju Palestincev v Gazi, dejansko pa doma z brezobzirnim cinizmom preprečujejo pokop pobitih rojakov, in s tem dosegajo civilizacijsko dno,” je zapisal v odgovoru za naš medij.

Zarota molka v različnih oblikah

Svojevrstnega in vnovičnega pogroma pa je bil deležen tudi sam avtor intervjuja. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, njegove intervjuje običajno ignorirajo. Tokrat ga niso, a zgolj zato, da so lahko lansirali napad zoper nekdanjega predsednika države. A tudi tokrat je bil deležen cenzure – kot avtorja intervjuja ga zaposleni v isti novinarski hiši v svojih pisanjih niso niti omenili.

“Naš MMC je soliden medij, številni sodelavci delajo dobro, vendar pa so ga v enem delu ugrabili ekstremisti, ki ga, na škodo bralcev, zlorabljajo za svoje osebne izkrivljene predstave o politiki, kulturi … Tako ni prvič, da so bralcem zamolčali avtorja oddaje. Podobno so delali kolegu Igorju Pirkoviču pa tudi drugim. Tu je še dolg niz stalnih šikaniranj. Pazite, največji in RTV-ju konkurenčni portal 24ur.com pa portal Slovenskih novic in drugi so profesionalno poročali, kdo je avtor intervjuja. Naši ekstremisti pa so to cenzurirali. Saj je tudi smešno – vendar to počnejo za javni denar, in s tem spodkopavajo ugled javnega medija in posledično temelje za njegov obstoj. Leta nazaj, morda tudi sedaj, ne vem, ker ne spremljam, je bilo govora, da so ekstremisti na MMC kar sami pisali najbolj ogabne komentarje na moj račun in na račun tistih, ki jih imajo v svojih blodnjah za sovražnike. Če malo parafraziram Boruta Pahorja – in še vedno je tako,” je zapisal.

Korektna zadržanost pri ocenah dogajanja v Gazi

Ker pa je javni napad na nekdanjega predsednika vendarle temeljil na njegovih stališčih do dogajanja v Gazi, smo o tem povprašali nekdanjega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla.

“Borut Pahor spada med tiste slovenske politike, ki nekaj vedo o mednarodnih odnosih in diplomaciji. To kar je povedal, je preprosto resnica o tem, kaj se določena politična tudi vojaška akcija imenuje. V Gazi bo zaradi mene lahko sodišče odločilo, da gre za genocid, ampak za genocid je izpolniti še nekaj pogojev in kot razumem Pahorja, je on zadržan pri rabi teh brutalnih ocen,” je povedal.

Rupel ocenjuje, da je Izrael s svojimi napadi prestopil dopustne meje, a njihovega ravnanja ne bi ocenil kot genocidnega, saj bi za tako oznako moral obstajati “načrt iztrebljanja nekega naroda”. Hkrati izpostavlja kompleksnost situacije, med drugim nedemokratično naravo Hamasa, zaradi česar ni jasno, ali ima ta še podporo prebivalcev Gaze kot tudi dejstvo, da Hamas ne priznava pravice Izraela do obstoja.

“Dejstvo je, da hoče Hamas izsiliti od mednarodne skupnosti priznanje Palestine kot države, ampak je to zelo težko doseči, saj morajo članice varnostnega sveta OZN dati svoj pristanek. Hamas hoče izsiliti politični profit iz svojega scenarija. Scenarij pa je izjemno negativen in obsojanja vreden. Napadli so civiliste v Izraelu, jih vzeli za talce itd. Sedaj pa doživljajo maščevanje Izraelcev, ki je pretirano, se strinjam, da je grozovito,” je ocenil in dodal, da se pravzaprav pridružuje Pahorjevi oceni, ki jo je podal v intervjuju.

“Pahor je osvobojen glavnih komponent levičarskega obnašanja in razmišlja evropsko, razmišlja informirano, diplomatsko, z razumom. Njegovo razmišljanje mi je blizu in to razmišljanje podpiram,” pove dr. Rupel.

Rupel: Izrael nam je pomagal v osamosvojitveni vojni

Sicer pa pravi, da bi morala biti Slovenija pri kritikah Izraela zelo previdna. Ne le zaradi usode Židov med drugo svetovno vojno, temveč tudi zaradi izraelske pomoči Sloveniji v osamosvojitveni vojni. “Mi smo z njihovo pomočjo premagali sovražnika, ki je napadel našo državo. Tega noben narod ne pozabi. Zato ne morem biti enostransko kritičen do izraelske vlade,” zaključi.