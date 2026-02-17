Krivosodje spet prikimalo Zoranu Jankoviću: dokler bo “proti Janši”, bo nedotakljiv!

Piše: Domen Mezeg

Višje sodišče v Ljubljani je po razkritjih v oddaji Tarča izvedlo izredni nadzor nad dodeljevanjem kazenskih zadev na Okrožnem sodišču v Ljubljani, pri čemer ni našlo nepravilnosti v zadevi Janković. Slednji je pred leti za hrvaško TV dejal, da bo imel pri krivosodju imuniteto, dokler bo največji nasprotnik politike Janše.

Nadzor je bil usmerjen izključno v primere, ki jih je Tarča izpostavila v povezavi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in njegovim sinom Damijanom Jankovićem, poroča MMC.

Oddaja je decembra razkrila podrobnosti iz tožilske zahteve za sodno preiskavo glede domnevno spornih nepremičninskih poslov, v katerih naj bi Janković in drugi vpleteni investitorjem v zameno za donacije, gotovino in luksuzne počitnice pomagali do dovoljenj in drugih upravnih odločitev.

Tarča je obenem problematizirala tudi delovanje ljubljanskega okrožnega sodišča, med drugim domnevno sporno zamenjavo sodnega senata (s strani nekdanjega predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika) v postopku proti Damijanu Jankoviću (novi senat pa je v nasprotju s prvim ugodil Jankovićevim odvetnikom in primer zaključil) ter dejstvo, da je v osmih postopkih proti županu štiri prejela ista sodnica.

Sodni svet je ocenil, da je bil nadzor izveden izjemno natančno in skrbno

Višje sodišče je po pregledu dokumentacije in postopkov zapisalo, da nepravilnosti pri dodeljevanju zadev v izpostavljenih primerih ni zaznalo. Sodni svet je ob tem ocenil, da je bil nadzor izveden izjemno natančno in skrbno, kar naj bi potrjevalo pravilnost delovanja sodne uprave v teh primerih.