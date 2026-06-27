Kreg in pogojevanje na levi: ker ni dovolj goreče podpiral Svobode, ni dobil denarja

Piše: Nova24tv.si

Na levem političnem polu se je razvnel spor med Gibanjem Svoboda in Gregorjem Golobičem. Golobič je govoril, kako direktor URI Soča Roman Jakič ni dobil zahtevanega denarja, saj ni podpiral Golobove stranke Svoboda na družbenih omrežjih.

Gregor Golobič velja za veterana leve politike, saj je bil dolga leta generalni sekretar LDS, kasneje pa predsednik stranke Zares. Nedavno je razburil svoje ideološke zaveznike iz Gibanja Svoboda, ko jim je prilepil etiketo “janšizma”. O tem je spregovoril kot gost na podkastu N1.

Golobič namreč meni, da “janšizem” ni omejen na desnico, ampak lahko vznikne v vsaki politični stranki. Po njegovo je razlike le v tem, da je “pri Janši artikuliran, zavesten, programsko utemeljen, konsekventen”, medtem ko naj bi tisti, “ki uletavajo kot novi obrazi” mislili, da noben drugačen način politike ni mogoč. Gre seveda za tipične levičarske floskule, a tokrat je Golobič izpostavil ravno Gibanje Svoboda.

Ker Jakič ni dovolj goreče podpiral Svobode, ni dobil denarja

Konkreten primer tega “janšizma” naj bi bil v tem, da je bivši obrambni minister Borut Sajovic rekel direktorju rehabilitacijskega centra Soča, da center ni prejel denarja za dva projekta, ker direktor Roman Jakič ni dovolj zagreto podpiral Svobode na družbenih omrežjih.

Center Soča naj bi pridobil vse potrebno in se pripravil na dela, a sredstev ni bilo. Ko pa je Jaklič klical ministra naj bi mu slednji odvrnil; “Na socialnih omrežjih nisi dovolj podpiral naše stranke, ne boš dobil tega denarja.” Ob tem Golobič dodaja: “Obstaja večja demonstracija janšizma, kot je to? To je bil minister Gibanja Svoboda.” Tudi Jakič je potrdil Golobičeve besede, medtem ko jih Sajovic zanika. Sicer je tudi Jakič bil takrat član Gibanja Svoboda potem, ko je slednja pogoltnila SAB. Golobič pa je dolgo veljal za Kučanovega človeka, kar pomeni, da njegove pripombe lahko odražajo globlje spore znotraj struktur tranzicijske levice.