KPK: Golob je nedopustno politično vplival na delo policije – razkrili so tudi vsebino SMS sporočil!

Piše: Nova24tv.si

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v nedavni preiskavi zaključila, da je slovenski premier Robert Golob kršil načela integritete v povezavi z obtožbami bivše notranje ministrice Tatjane Bobnar. KPK je objavila tudi vsebino Golobovih SMS sporočil Bobnarjevi.

Ta odločitev prihaja po dolgotrajni preiskavi, ki je vključevala zaslišanja in pregled dokumentacije, ter sproža vprašanja o političnih vplivih na delo policije. Zadeva sega v leto 2022, ko je Tatjana Bobnar, takratna notranja ministrica, obtožila Goloba, da je izvajal nedopustne pritiske na ministrstvo in policijo. Po njenih navedbah je premier zahteval spremembe v kadrovski strukturi policije, med drugim zavračal podaljšanje mandata nekdanjemu začasnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu.

Bobnarjeva je zaradi teh pritiskov decembra 2022 odstopila s položaja, kasneje pa podrobno opisala sestanke in sporočila, kjer je Golob izražal nezadovoljstvo z izvrševanjem dogovorov. Policija je na podlagi teh obtožb oktobra 2024 vložila kazensko ovadbo proti Golobu zaradi suma korupcije in vmešavanja v policijsko delo.

Kaj je pisalo v Golobovih SMS sporočilih Bobnarjevi: “Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen,” je v enem sporočilu zapisal Golob.

je v enem sporočilu zapisal Golob. “Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.”

Preiskava KPK se je uradno začela novembra 2023, vendar je bila večkrat prekinjena zaradi izločitev članov komisije in pravnih izzivov s strani Golobovega odvetnika Stojana Zdolška.

Med drugim se je iz postopka izločil predsednik KPK Robert Šumi zaradi poznanstva z Bobnarjevo. Ključne ugotovitve KPKV osnutku ugotovitev iz oktobra 2025 je KPK zožila očitke na dve SMS-sporočili, ki jih je Golob poslal Bobnarjevi. V njih je izrazil resno zaskrbljenost nad kadrovsko situacijo v policiji in opozoril, da dogovorjeni ukrepi niso bili izvedeni.

KPK: Gre za nedopusten političen vpliv na delo policije

Po mnenju komisije to predstavlja kršitev integritete, saj kaže na nedopusten politični vpliv na neodvisno delo policije. Golob je obtožbe ves čas zanikal. Po zaslišanju na KPK decembra 2024 je izjavil, da je uspešno ovrgel vse očitke in da gre le za običajne pogovore med politiki.

Njegov odvetnik Zdolšek je dejal, da bi taka interpretacija pomenila, da se premier sploh ne more pogovarjati s svojimi ministri, in predlagal, da bi KPK kar sama prevzela vodenje vlade.

Bo Golob odstopil?

Spomnimo, da se je Robert Golob, še preden je zasedel mesto predsednika vlade, javno zavezal, da bo v primeru kršenja zakona o integriteti, odstopil s premierskega položaja. “Zagotovo” je dejal za Svet na kanalu A. Na Goloba smo o javno dani obljubi obrnili tudi v uredništvu Nova24TV. Odgovor še pričakujemo.