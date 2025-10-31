Koruptivno: Vladno plačani nevladniki v kampanji za vlado

Piše: Spletni časopis
Ducat političnih strank, trinajst pravnih oseb in osem posameznikov je uradno prijavilo kampanje pred referendumom o zakonu o državni pomoči pri samomorih, po katerem kot vzrok smrti ne bo naveden pravi razlog. Poslanci Svobode, SD in Levice so uzakonili, da se bo država lagala in kot razlog navedla hudo bolezen, zaradi katere posameznik ne bo umrl in ne strupeno učinkovino, ki bo povzročila smrt.
Razlog za veliko število prijavljenih kampanj, skupaj kar 33, so parlamentarne volitve, ki bodo čez pol leta. Med fizičnimi osebami, ki so prijavile kampanjo, je nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš, pa tudi Aleš Primc, ki je zbral več kot 40.000 podpisov, zaradi katerih so vladajoči morali razpisati referendum o svojem zakonu, s katerim določajo zapleten državni postopek, v katerem bodo komisije odločale, komu bo država dovolila in pomagala izvesti samomor. V komisije, ki bodo odločale o samomorih, so vključili tudi zdravnike, ki bodo morali nadzorovati tudi izvedbo, čemur njihove organizacije ostro nasprotujejo.
Primc v kampanjo dodatno vstopa še kot šef Združenja Gibanje za otroke in družine.
Kampanjo pa je prijavil tudi privatni zavod Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki mu je v času te vlade iz države na račun padlo več kot 372.000 evrov. Od ustanovitve leta 2019 pa že več kot pol milijona. Vladno financirana nevladna organizacija bo v kampanji za vladni zakon.
Dober zasebni politični posel so ustanovili Filip Dobranič, Nika Mahnič, Jasmina Ploštajner, Karmen Šterk, Eva Vrtačič in Žiga Vrtačič.
Seznam organizatorjev kampanj pred zakonodajnim referendumom o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. 11. 2025, je takšen:
|Politična stranka
|
Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)
Dvorakova ulica 11a, 1000 Ljubljana
|Robert Ilc
[email protected]
|
21. 10. 2025
|Politična stranka
|
Levica
Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana
|
Matej Zupanc
[email protected]
|
21. 10. 2025
|Pravna oseba
|Zveza organizacij civilne družbe Slovenije
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
|Andrej Grebenc
[email protected]
|
22. 10. 2025
|Politična stranka
|Slovenska ljudska stranka (SLS)
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
|Tina Bergant
[email protected]
|
23. 10. 2025
|Politična stranka
|
Socialni demokrati (SD)
Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
|Živa Živković
[email protected]
|
23. 10. 2025
|Politična stranka
|Piratska stranka Slovenije
Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana
|Jasmin Feratović
[email protected]
|
24. 10. 2025
|Politična stranka
|Stranka Nič od tega
Komenskega ulica 14, 1000 Ljubljana
|Boris Žulj
[email protected]
|
24. 10. 2025
|Politična stranka
|Gibanje Svoboda
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
|Matej Grah
[email protected]
|
24. 10. 2025
|Politična stranka
|Fokus Marka Lotriča
Pri borštu 2, 1210 Ljubljana
|Monika Kirbiš Rojs
[email protected]
|
24. 10. 2025
|Politična stranka
|Slovenska demokratska stranka (SDS)
Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana
|Borut Dolanc
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Fizična oseba
|Miha Kordiš
Sveti Duh 44, 4220 Škofja Loka
|Miha Kordiš
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Pravna oseba
|Združenje Gibanje za otroke in družine
Malejeva ulica 3, 1000 Ljubljana
|Aleš Primc
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Fizična oseba
|Metka Zevnik
Storžiška 4, 4000 Kranj
|Metka Zevnik
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Pravna oseba
|Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana
|Maja Cimerman
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Pravna oseba
|Združenje slovenskih katoliških zdravnikov
Trubarjeva cesta 82, 1000 Ljubljana
|Janez Dolinar
[email protected]
|
27. 10. 2025
|Fizična oseba
|Aleš Primc
Malejeva 3, 1000 Ljubljana
|Aleš Primc
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Politična stranka
|Stranka Glas upokojencev
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
|Pavel Rupar
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Fizična oseba
|Anda Perdan
Pševska cesta 2, 4000 Kranj
|Anda Perdan
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Društvo Gibanje za življenje
Rimska cesta 13, 1000 Ljubljana
|David Rupnik
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana
|Irena Žagar
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Politična stranka
|
Zeleni Slovenije
Mestni trg 4, 2250 Ptuj
|
Andrej Čuš
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Pridi.com
Podutiška cesta 20, 1000 Ljubljana
|Igor Dolinšek
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Ekološka zadruga z.b.o., so.p
Zagrad 34, 2391 Prevalje
|Jure Strah
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Fizična oseba
|Gregor Prosen
Ljubljanska 7a, 2000 Maribor
|Gregor Prosen
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Fizična oseba
|Tomaž Planinšek
Lepa ulica 4, 3311 Šempeter
|Vesna Melanšek
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Društvo Usidrani
Topolšica 9, 3326 Topolšica
|Nejc Povirk
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Politična stranka
|Demokrati
Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana
|Anže Logar
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo
Selo pri Vodicah 30b, 1217 Vodice
|Tomaž Merše
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Fizična oseba
|Šošter Ivana
Kozjak 71, 2382 Mislinja
|Ivana Šošter
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Društvo Dominicus
Klavčičeva 5, 1241 Kamnik
|Anja Korošec
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Fizična oseba
|Valerija Bužan
Preglov trg 10, 1000 Ljubljana
|Valerija Bužan
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Le SKUPAJ
Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci
|Jožef Kociper
[email protected]
|
28. 10. 2025
|Pravna oseba
|Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja
Cesta v Log 11, 1351 Brezovica
|Leon Jagodic
[email protected]
|
28. 10. 2025