Koruptivno: Vladno plačani nevladniki v kampanji za vlado

Piše: Spletni časopis

Ducat političnih strank, trinajst pravnih oseb in osem posameznikov je uradno prijavilo kampanje pred referendumom o zakonu o državni pomoči pri samomorih, po katerem kot vzrok smrti ne bo naveden pravi razlog. Poslanci Svobode, SD in Levice so uzakonili, da se bo država lagala in kot razlog navedla hudo bolezen, zaradi katere posameznik ne bo umrl in ne strupeno učinkovino, ki bo povzročila smrt.

Razlog za veliko število prijavljenih kampanj, skupaj kar 33, so parlamentarne volitve, ki bodo čez pol leta. Med fizičnimi osebami, ki so prijavile kampanjo, je nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš, pa tudi Aleš Primc, ki je zbral več kot 40.000 podpisov, zaradi katerih so vladajoči morali razpisati referendum o svojem zakonu, s katerim določajo zapleten državni postopek, v katerem bodo komisije odločale, komu bo država dovolila in pomagala izvesti samomor. V komisije, ki bodo odločale o samomorih, so vključili tudi zdravnike, ki bodo morali nadzorovati tudi izvedbo, čemur njihove organizacije ostro nasprotujejo.

Primc v kampanjo dodatno vstopa še kot šef Združenja Gibanje za otroke in družine.

Kampanjo pa je prijavil tudi privatni zavod Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki mu je v času te vlade iz države na račun padlo več kot 372.000 evrov. Od ustanovitve leta 2019 pa že več kot pol milijona. Vladno financirana nevladna organizacija bo v kampanji za vladni zakon.

Dober zasebni politični posel so ustanovili Filip Dobranič, Nika Mahnič, Jasmina Ploštajner, Karmen Šterk, Eva Vrtačič in Žiga Vrtačič.

