e-Demokracija
14 C
Ljubljana
petek, 31 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Koruptivno: Vladno plačani nevladniki v kampanji za vlado

FokusSlovenija
foto: montaža Demokracija

Piše: Spletni časopis

Ducat političnih strank, trinajst pravnih oseb in osem posameznikov je uradno prijavilo kampanje pred referendumom o zakonu o državni pomoči pri samomorih, po katerem kot vzrok smrti ne bo naveden pravi razlog. Poslanci Svobode, SD in Levice so uzakonili, da se bo država lagala in kot razlog navedla hudo bolezen, zaradi katere posameznik ne bo umrl in ne strupeno učinkovino, ki bo povzročila smrt.

Razlog za veliko število prijavljenih kampanj, skupaj kar 33, so parlamentarne volitve, ki bodo čez pol leta. Med fizičnimi osebami, ki so prijavile kampanjo, je nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš, pa tudi Aleš Primc, ki je zbral več kot 40.000 podpisov, zaradi katerih so vladajoči morali razpisati referendum o svojem zakonu, s katerim določajo zapleten državni postopek, v katerem bodo komisije odločale, komu bo država dovolila in pomagala izvesti samomor. V komisije, ki bodo odločale o samomorih, so vključili tudi zdravnike, ki bodo morali nadzorovati tudi izvedbo, čemur njihove organizacije ostro nasprotujejo.

Primc v kampanjo dodatno vstopa še kot šef Združenja Gibanje za otroke in družine.

Kampanjo pa je prijavil tudi privatni zavod Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki mu je v času te vlade iz države na račun padlo več kot 372.000 evrov. Od ustanovitve leta 2019 pa že več kot pol milijona. Vladno financirana nevladna organizacija bo v kampanji za vladni zakon.

Dober zasebni politični posel so ustanovili Filip Dobranič, Nika Mahnič, Jasmina Ploštajner, Karmen Šterk, Eva Vrtačič in Žiga Vrtačič.

Seznam organizatorjev kampanj pred zakonodajnim referendumom o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. 11. 2025, je takšen:

Politična stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)
Dvorakova ulica 11a, 1000 Ljubljana		 Robert Ilc
[email protected]

21. 10. 2025
Politična stranka Levica
Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana		 Matej Zupanc
[email protected]

21. 10. 2025
Pravna oseba Zveza organizacij civilne družbe Slovenije
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana		 Andrej Grebenc
[email protected]

22. 10. 2025
Politična stranka Slovenska ljudska stranka (SLS)
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana		 Tina Bergant
[email protected]

23. 10. 2025
Politična stranka Socialni demokrati (SD)
Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana		 Živa Živković
[email protected]

23. 10. 2025
Politična stranka Piratska stranka Slovenije
Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana		 Jasmin Feratović
[email protected]

24. 10. 2025
Politična stranka Stranka Nič od tega
Komenskega ulica 14, 1000 Ljubljana		 Boris Žulj
[email protected]

24. 10. 2025
Politična stranka Gibanje Svoboda
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana		 Matej Grah
[email protected]

24. 10. 2025
Politična stranka Fokus Marka Lotriča 
Pri borštu 2, 1210 Ljubljana		 Monika Kirbiš Rojs
[email protected]

24. 10. 2025
Politična stranka Slovenska demokratska stranka (SDS)
Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana		 Borut Dolanc
[email protected]

27. 10. 2025
Fizična oseba Miha Kordiš
Sveti Duh 44, 4220 Škofja Loka		 Miha Kordiš
[email protected]

27. 10. 2025
Pravna oseba Združenje Gibanje za otroke in družine
Malejeva ulica 3, 1000 Ljubljana		 Aleš Primc
[email protected]

27. 10. 2025
Fizična oseba Metka Zevnik
Storžiška 4, 4000 Kranj		 Metka Zevnik
[email protected]

27. 10. 2025
Pravna oseba Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana		 Maja Cimerman
[email protected]

27. 10. 2025
Pravna oseba Združenje slovenskih katoliških zdravnikov
Trubarjeva cesta 82, 1000 Ljubljana		 Janez Dolinar
[email protected]

27. 10. 2025
Fizična oseba Aleš Primc
Malejeva 3, 1000 Ljubljana		 Aleš Primc
[email protected]

28. 10. 2025
Politična stranka Stranka Glas upokojencev
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana		 Pavel Rupar
[email protected]

28. 10. 2025
Fizična oseba Anda Perdan
Pševska cesta 2, 4000 Kranj		 Anda Perdan
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Društvo Gibanje za življenje
Rimska cesta 13, 1000 Ljubljana		 David Rupnik
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana		 Irena Žagar
[email protected]

28. 10. 2025
Politična stranka Zeleni Slovenije
Mestni trg 4, 2250 Ptuj		 Andrej Čuš
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Pridi.com
Podutiška cesta 20, 1000 Ljubljana		 Igor Dolinšek
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Ekološka zadruga z.b.o., so.p
Zagrad 34, 2391 Prevalje		 Jure Strah
[email protected]

28. 10. 2025
Fizična oseba Gregor Prosen
Ljubljanska 7a, 2000 Maribor		 Gregor Prosen
[email protected]

28. 10. 2025
Fizična oseba Tomaž Planinšek
Lepa ulica 4, 3311 Šempeter		 Vesna Melanšek
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Društvo Usidrani
Topolšica 9, 3326 Topolšica		 Nejc Povirk
[email protected]

28. 10. 2025
Politična stranka Demokrati
Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana		 Anže Logar
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo
Selo pri Vodicah 30b, 1217 Vodice		 Tomaž Merše
[email protected]

28. 10. 2025
Fizična oseba Šošter Ivana
Kozjak 71, 2382 Mislinja		 Ivana Šošter

28. 10. 2025
Pravna oseba Društvo Dominicus
Klavčičeva 5, 1241 Kamnik		 Anja Korošec
[email protected]

28. 10. 2025
Fizična oseba Valerija Bužan
Preglov trg 10, 1000 Ljubljana		 Valerija Bužan
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Le SKUPAJ
Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci		 Jožef Kociper
[email protected]

28. 10. 2025
Pravna oseba Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja
Cesta v Log 11, 1351 Brezovica		 Leon Jagodic
[email protected]

28. 10. 2025

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025