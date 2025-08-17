(KOMENTAR) Vse ljubice in ljubčki naših politikov

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Tina Gaber ne bo več le ljubica že prej poročenega Roberta Goloba. Prvo soboto v septembru, ko se bodo ravno dobro končale poletne počitnice, bo poroka. To je ta teden poročal celo POP TV in ne le tisti mediji, ki jih v vladni koaliciji preiskujejo in poskušajo onemogočiti, ker tam niso nastavili šefov in jih ne plačujejo.

Mediji po teh še neuradnih informacijah, uradno menda še nič ni potrjeno, napovedujejo, da bi naj Goloba in Gabrovo poročil kar nekdanji Golobov strankarski šef Zoran Janković, ne izključujejo pa možnosti, da bi na poroko lahko prišel tudi predsednik Francije Emmanuel Macron s soprogo. Ker bodo najpozneje marca prihodnje leto volitve, bo poroka v vsakem primeru tudi del volilne kampanje.

Tina Gaber pa je pomemben akter v politiki že pred poroko.

Emmanuel Macron in Robert Golob (Foto: Damir Galić/KPV)

Šefu vlade bo predvsem med ženskami, ki pri nas slovijo po ostrih jezikih, poroka nekoliko olajšala položaj. Povsem pa ne.

Da ima Golob ljubico, je januarja 2023 tudi med prvimi poročal POP TV po tem, ko se je v medijih pojavil posnetek parčka iz vatikanskega božičnega koncerta. Dobičkonosnost največje televizije je usodno odvisna od Goloba. A ne od zgodb o Tini Gaber. Predvsem od nadomestil, ki jih plačuje državni Telekom za oglase in transmisijo programov. Tam je Golob takoj nastavil svoje kadre s čistko po volitvah.

Sčasoma smo po prvih posnetkih Gabrove in Goloba izvedeli še, da je bila podoba vzornega družinskega očeta iz časov volilne kampanje le predstava za naivno javnost. Golob se je že pred volitvami z dvema od treh otrok odselil od soproge, je pojasnil, ko je postalo jasno, da je njegova spremljevalka Gabrova.

Golob nikakor ni prvi šef vlade naše države z ljubico ali družinskimi težavami. Obratno, skoraj vsi so jih imeli. Bo pa prvi, ki se bo poročil kot premier. Ne bo pa prvi, ki je bil večkrat poročen. Rekorder, ko gre za poroke in menjave, je doslej Miro Cerar, ki je bil najprej krajši čas poročen z Majo, pozneje je bil dalj časa z Danico, s katero ima dva otroka, Evo in Miha. Leta 2015, ko je bil šef vlade, se je govorilo, da bi se lahko še v tretje poročil z Vesno Arzenšek, a sta se leto pozneje razšla. Cerar je, a ne zaradi tega, pozneje izgubil oblast, a postal še tretjič oče. Z Mojco Stropnik.

Njegov naslednik za krajši čas, ki je sestavil manjšinsko vlado po porazu levih strank na volitvah, Marjan Šarec se tem dosežkom Cerarja niti približal ni. V zgodovino pa se je, čeprav je vladal le kratek čas, zapisal po govoricah o intimnih dogodivščinah nekdanje sodelavke Lepe Nataše, ki so jo na vrat na nos za posebne naloge zaposlili kar v Sovi.

Marjan Šarec (Foto: DZ/Matija Sušnik)

Skupen Šarcu in Golobu je njun mentor in nekdanji šef Zoran Janković, ki mu po relativni zmagi s pozitivno Slovenijo, v kateri sta bila Šarec in Golob, ni uspelo sestaviti vlade. Je pa zaslovel s farmacevtko Katarino Ravnikar, ki pa ni bila njegova uradna ljubica ali žena. Za nekaj sladkosti ji je uredil zaposlitev za nedoločen čas v ljubljanskih lekarnah, a je imel nesrečo, ker so mu organi pregona prisluškovali zaradi sumov kaznivih dejanj pri Stožicah. Pa je ušlo v medije. Da so ga ujeli s Katarino je javnost podrobno izvedela iz tožilstva, ki je zaslužno tudi, da Jankoviču za zlorabo položaja še na sodišče ni bilo treba. Postopka proti njemu “pomotoma” niso sprožili tako dolgo, da so morali uničiti posnetke in s tem dokaze žgečljivega dogajanja, ki po svetu velja za tipičen primer korupcije.

Ljubicam in sicer bližnjim se ne sme zagotavljati ugodnosti.

Da je Janković, ko gre za farmacevtko, občutljiv, se je pokazalo, ko sem na Siol.net razkril, da je Ravnikarjeva izgubila spor proti kriminalistoma Liljani Vogrinec in Tihomirju Žgavcu, ki jima je očitala, da sta v uradnem zaznamku, ki je ostal tudi po uničenih posnetkih telefonskih pogovorov, narobe opisala dogajanje. Ponarejala bi naj. Janković od nje ni zahteval seksa za službo, je trdila na sodišču, je pa takšno pričakovanje, je menila, pri moških običajno in je bilo samoumevno.

Sodišča ni prepričala, da bi kriminalista ravnala napak pri opisu dogajanja leta 2015.

Da je Janković hud, se je pokazalo, ker je Zavod 8. marec zaradi poročanja o sodnem postopku proti kriminalistoma sprožil spor pred častnim razsodiščem društva novinarjev, češ da bi naj posegel v zasebnost Ravnikarjeve, ker sem razkril njeno ime in da nisem upošteval, da je bila žrtev. Kar ni bila niti slučajno. In častno razsodišče me je tudi obsodilo, ker bi naj razkril njeno ime, kar bi ne smel. To so se zlagali. Imena Ravnikarjeve nisem razkril. Bojan Požar in Slovenske Novice so to storile davno prej, objavili so celo njeno sliko.

Ko sem sam poročal o sodnem postopku proti kriminalistoma, je priimek Ravnikarjeva celo že spremenila in novega nisem zapisal, čeprav sem ga poznal iz sodnega spisa, ker se mi ni zdelo pomembno.

Podoben primer, kako razni zavodi in društva sprožajo spore kot odvetniki svojih šefov na oblasti, ki jim dajejo službe in denar, smo lahko spremljali ta teden, ko so vladni levičarski aktivisti proti Izraelu in za interese Palestine napovedali postopek proti Mateju Lahovniku, ker je ta zapisal, da nekdanji predsednik Danilo Türk skupaj z vlado pod krinko humanitarne pomoči uvaža migrante, tudi bradate otroke, ki uradno sem pridejo na zdravljenje, a potem naglo izginejo ali pa se selijo v azilni dom. Če tam dobijo status, pa jim pripadejo socialne pravice, ki jih moramo po novem zaradi zapravljivosti vlade še dodatno plačevati, številnim državljanom pa niso in ne bodo zagotovljene.

Kritizirati oblast je nevarno. Po zakonu te lahko zaradi grdega govorjenja o oblastnikih sodniki strpajo celo v zapor. To je ostalo iz časov socializma.

Komičen del postopka proti Lahovniku te “pravne mreže za varstvo demokracije” je, da so slovenski zapori natrpano polni kriminalcev, ki preko Slovenije na Zahod transportirajo migrante. Trgovcev z ljudmi. Organi pregona pa ne preganjajo enako, ko za uvoz kot organizator skrbita vlada in nekdanji predsednik Türk. Ker to je pa dobrodelnost. Vsaka kritika pa je nedopustna in nedopusten sovražni govor.

Ko sem pred časom sam le namignil, da je to kar počnejo Türk in vlada z javnim denarjem problematično, sem takoj prejel vprašanja portala Oštro, zahtevali so pojasnila, kako si drznem kaj takega pisati o naši oblasti.

Naši politiki se pred kritiki ne branijo sami ali z odvetniki. Ne pišejo odgovorov in pojasnil. Zakaj bi si mazali roke, če imajo za to svojo vojsko plačanih strankarskih nevladnikov: Oštro, mreže za “demokracijo”, 8. marce, mirovne inštitute…

Lahovnik je le zadnja žrtev.

Ko gre za ljubice, so jih imeli še številni premieri. In tudi otroke z njimi. Le pri Andreju Bajuku nisem zaznal, da bi mu soproga ne zadoščala.

Janez Drnovšek uradno ni bil poročen, se je pa pokazalo, ko je imel že težave z zdravjem, da ima dva otroka. Tudi njega bi naj presenetilo. Bil je eden redkih, ki je bil sposoben brez jeze odgovoriti tudi na delikatna vprašanja. Ko sem ga v enem izmed številnih intervjujev, ki sva jih imela, vprašal, od kod so govorice, da je homoseksualec, je odgovoril, da so to o njem razširili, ko je bil še član predsedstva v Beogradu, da bi ga diskreditirali.

Glede na dva otroka je bil gotovo privlačen ženskam in ne le volivcem.

Z nekdanjo novinarko POP TV in pozneje politično sopotnico Melito Župevc pa je dodatnega otroka povil tudi Drnovškov naslednik na položaju premiera Anton Rop, ki je imel s prejšnjo soprogo tri otroke, a se pozneje, kljub dodatnemu otroku, dolgo ni ločil. Župevčeva pa je bila zaradi tega celo neke vrste mati samohranilka, ker je bil Rop po vrhu še veliko na delu v tujini. Ona pa poslanka.

Ko gre za poroke šefov vlade so pred Golobom in Tino Gaber to mediji napovedovali že za nekdanjega premiera Janeza Janšo, ki pa se je z Urško Bačovnik poročil leta 2009, v času, ko je bil v opoziciji. Z zdravnico Bačovnikovo imata dva otroka Črtomirja in Jakoba. Novinarji pa občasno niso bili nič zadržani in prijazni s to družino in so podtikali vse mogoče. Tudi povsem neverjetne stvari.

S prejšnjo partnerico Silvo Predalič ima Janša še dva danes že velika otroka: Žana in Niko.

Robert Golob pa ima z bivšo soprogo Jano Nemec Golob tri otroke. Hčerko Luno, ki je bila krajši čas celo direktorica premierovega zasebnega podjetja Star Solar, sina Markusa, imena tretjega otroka pa javnosti ni predstavil.

Ali se ob poroki Goloba z Gabrovo obeta še otrok, rumeni tisk in POP TV še niso začeli pisati.

Podobno za zdaj še ni zgodb, ali se namerava z Borom Zuljanom poročiti Urška Klakočar Zupančič, kjer namesto črnjenja tistih, ki smo pisali, da sta se zapletla, zadnje čase beremo solzave zgodbe o veliki ljubezni iz istih rumenih medijev vladnega Martina Odlazka.

Ali poroka lahko dvigne popularnost pred volitvami, pa bomo še videli.

V članku ne navajam vseh ljubic in ljubčkov naših šefov vlad, kar nekoliko zavajajoče napoveduje naslov. Vse namreč ni znano. In tudi prav je tako.

Vsega ni nujno vedeti in ne vem.