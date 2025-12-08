(KOMENTAR) Razveljavitev referenduma za laži Kremlja

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ukinitev volilnega molka je pred volitvami poslancev predlagal predsednik Svobode Robert Golob, ko je izgubil še drugi referendum zapored. Iz njegove strani pa je Srebrna nit že pred tem državni volilni komisiji poslala zahtevo, naj razveljavi referendum, ker bi naj na njem večina volivcev nasedla lažem.

Institut volilnega molka določa, da mora plačani propagandni aparat strank, organizatorji volilnih kampanj, utihniti dan pred izvedbo volitev ali referendumov, da bi ljudje lahko v miru premislili, kako odločiti. Še posebej prepovedano je vsako propagandno nadlegovanje volivcev na voliščih.

Volilni molk pa ne omejuje svobode govora običajnih ljudi, poročanja medijev ali pravic verskih skupnosti. Ljudje lahko tudi na dan volitev ali referendumov svobodno pišejo na družabnih omrežjih ali v medijih, govorijo v gostilnah, duhovniki in verni pa v cerkvah, džamijah, sinagogah in kar je še tega.

To sodi med temeljne pravice in svoboščine ljudi, ki jih sploh ni mogoče omejiti.

Razen v diktaturah.

Z ukinitvijo volilnega molka, ki ga predlaga Golob, bi za odtenek več moči dobili plačani propagandni aparati politikov, ki so izgubili referendum. Koristilo bi najbolj tistim, ki imajo največ denarja med strankami. Finančno je najbolj mogočna Svoboda.

Robert Golob in Tina Gaber Golob Foto: Tine Eržen/STA

A denar in oblast ne pomagata nujno, sta pokazala razpleta zadnjih referendumov, ko so navadni ljudje premagali profesionalce. Razprave po gostilnah, domovih in cerkvah so bile vplivnejše od največjih državnih medijev in propagande strank, ki nam vladajo.

Srebrna nit, kot eden od uradnih organizatorjev propagandnih kampanj pred referendumom na vladni strani, pa je državni volilni komisiji poslala še obraten ugovor, da bi zaradi laganja navadnih ljudi, ki bi naj vplivalo na odločanje, razveljavili referendum o zakonu, po katerem bi zdravniki v posebnih vladnih komisijah odločali, komu dovoliti samomor, pomagali pri izvedbi in lagali o vzroku smrti, ki po zavrnjenem zakonu ne bi bil asistiran samomor.

Razlog smrti bi bila bolezen.

Kako uspešna bo Srebrna nit pred državna volilno komisijo bomo izvedeli jutri. Dileme pa nikakor niso nepomembne. Če njihove ideje obveljajo, si ne bomo več mogli voliti svojih voditeljev. Nezadovoljni z razpletom bodo vsakič dosegli ponovitev, češ da je zmagovita stran lagala v razpravah po gostilnah, cerkvah, domovih in družabnih omrežjih.

Dodatna zadrega je, da državna volilna komisija ni pristojna za presojanje ideje, da bi morali običajni ljudje, da bi lahko izražali svoja mnenja, prijaviti uradno plačano kampanjo ali pa izražati le vladne resnice.

Za te presoje, ko gre za kampanje, so kvečjemu pristojni vladni inšpektorji in sodišča, ki lahko izrečejo globe za prekršek, če kdo kampanje izvaja mimo zakona ali preseže omejitve, ko gre za najvišje dovoljene vsote. Znano pa je, da v primeru Marte Kos, ki je pred volitvami plačala oglase v največjih medijih proti Janezu Janši in SDS, torej nesporno plačano propagando, za to obveljalo, da to sodi k svobodi govora.

In niti prekršek ni.

Veliko presenečenje bo skratka, če DVK, ki jo vodi vrhovni sodnik Peter Golob, jutri ne zavrže ugovora Srebrne niti, katere glavni cilj je propagandno črniti “črnuharje” kot lažnivce. Cilj je dosežen že, če se o tem le govori in piše. Da bodo z ugovorom propadli na celi črti, za ta njihov cilj ni bistveno, ker se bo v medijih komaj pojavilo.

Žreb na DVK Predsednik DVK Peter Golob in direktor službe Igor Zorčič Foto: P. J.

Zanimiva so pa tudi opozorila Roberta Goloba, ko je predlagal ukinitev volilnega molka, da je to storil, ker lahko na rezultat naših volitev vplivajo iz tujine.

Kot je zanj običajno se je spomnil veliko prepozno. Slovi po tem, da vedno zamudi. Nazadnje je to dokazal ob božičnici, katere izplačilo so na vrat na nos nedavno uzakonili, a to prej pozabili načrtovati. S čemer so številnim povzročili velike težave, ko je treba zdaj najti denar. Ki ga ni v načrtih. A sicer bodo visoke globe.

Podobno je ob volilnem molku: tik pred volitvami se pravil ne sme spreminjati.

Primeri vplivov na volitve iz tujine pa so zadnja leta znani. Pa tudi skozi vso zgodovino demokracij. Golob pa ni posebej povedal, da so bili vsi največji poskusi vplivanj po Evropi zadnja leta vodeni iz Kremlja in njegovih obveščevalnih služb, ki Zahod razume kot sovražnika, s katerim je v vojni in ga poskuša notranje čim bolj razdvojiti in razbiti.

Ta nevarnost posegov iz sovražne tujine je velika tudi v Slovenija, ker je bila Rusija vedno močna na Balkanu. Ne le v Srbiji. Tudi v Sloveniji.

Ukinitev volilnega molka, kar je kot odgovor ponudil Golob, niti najmanj ne znižuje možnosti, da se bo v volilni spopad pri nas resno vmešal Kremelj. Stranke in institucije, za katere je znano, da so zelo blizu Moskvi, bodo pridobile le še dodatne možnosti za plačano propagando.

Le ljudje sami, ki mislijo s svojo glavo, so jamstvo, da lažniva propaganda, tuja ali domača, ne bo zmagala.

In zadnji referendum je dober razlog za optimizem pri tem.