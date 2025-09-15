(KOMENTAR) Ogroženo dedovanje zaslug za narod

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Država bo še naprej letno plačevala 30.965 evrov Arnožu Poliču, katerega zasluga za narod je, da je sin Radka Poliča.

Je pa SDS prejšnji teden teden presenetljivo v odboru za delo med popravke pokojninskega sistema uspelo spraviti, da poslej delitev denarja družinskim članom posebej zaslužnih po pokojninskem zakonu ne bo več. Novi Arnoži Poliči, če bo to potrjeno še v državnem zboru, ne bodo več dedovali “zaslug” svojih pomembnih staršev. Dodatkov k pokojninam po več tisoč evrov mesečno.

Tistim, ki so dodatke že dobili, pa bodo ti ostali. S popravki pokojninskega zakona bi tudi ta plačila v prihodnje lahko ukinili, če bi to predlagala vlada in navedla tehtne razloge. Ne bi bilo težko. A tega ni storila. Še na misel jim ni prišlo. Tudi za tiste, ki tega nerazumnega političnega dodatka k pokojnini še niso dobili, tega ni predlagala. Člen se ne nanaša le na kulturnike. Veljal bo tudi za druge privilegirane, denimo vdove in vdovce in družinske člane borcev NOB in revolucionarjev.

Privilegiji teh, pa čeprav so povsem nerazumni, še vedno veljajo za nedotakljive.

Dedovanje zaslug za narod socialistične Jugoslavije se ne sme ogrožati.

Cilj vladne spremembe pokojninske zakonodaje tudi ni ukinitev teh neracionalnosti. Vladajoči morajo podaljševati delovno dobo in čas upokojevanja in tudi sicer spodbujati delo čim dlje, ker je starejših v družbi vse več, mladih plačnikov pa manj. Višajo tudi odmerni odstotek in hkrati daljšajo dobo, ki se bo upoštevala za te odmere, kar je tudi preračunano, da bo strošek dolgoročno za ZPIZ manjši. Ker se sicer sistem dolgoročno ne bo izšel.

Da upokojenci in drugi ne bi bili hudi, pa bodo razdelili še nekaj bonbončkov. Kak dodatek upokojencem tik pred volitvami, denimo. Ko so jim že znižali pokojnine z novimi obveznimi prispevki. Za zdravstvo in solidarnost.

Težave bodo v prihodnje manjše, če bomo imeli resno rast BDP. To blaži težave. A gospodarske rasti ni. Prav ta teden je moral UMAR dramatično znižati svoje napovedi za letos. In to kljub veličastnemu trošenju vladajočih in kar milijardi minusa v osmih mesecih.

Pred presenetljivo odločitvijo, da vsaj novih Arnožev v prihodnje ne bo več, so vladajoči odločno zavrnili, da poslej tudi Radkom Poličem, Svetlanam Makarovič in podobnim ne bi več dodeljevali političnih dodatkov k pokojninam na račun navadnih ljudi, ki nismo pomembni za državo. Tudi to je predlagala SDS.

Vladajoči pa so to zavrnili, češ da se to lahko uredi le s posebnim zakonom. Ni pa jih nič sram, da so že v preteklosti in da danes dedovanja privilegijev po tistih posebnih zakonih mirno določajo s pokojninskim zakonom. In dedovanja tudi dodeljuje ZPIZ.

Kako bizarna je ta pokojninska ureditev pokaže, kot sem razkril v Spletnem časopisu, da je po višini prejemnikov podedovanih dodatkov za zasluge na tretjem mestu Majda Branka Hribar, ki je politični dodatek k pokojnini podedovala že leta 1969. Več kot pol stoletje ga dobiva, kažejo podatki ZPIZ. Niti na ZPIZU pa niso, ko sem preverjal, vedeli, kdo ji je dodelil to darilo. Pred pol stoletja še ni bilo računalnikov in pomen vseh papirjev iz tistih časov je težko razvozlati. Je to bilo darilo socialistične oblasti v Ljubljani ali celo Beograda, ki je takrat še dodatno delil privilegije partijskim in drugim zaslužnim kadrom? In dedovanja.

Tako bo v popravljenem pokojninskem zakonu določeno, da v bodoče Arneži ne bodo več dediči, če v državnem zboru, ki ima zadnjo besedo, vladna večina novosti ne bo ukinila: “Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov se vdovska oziroma družinska pokojnina odmeri izključno na podlagi pravic, ki so bile pridobljene na podlagi tega zakona.« Za to je bilo pet poslancev SDS in NSi, vladni so se vzdržali.

Ker se člen nanaša tudi na podedovane privilegije partnerjev in potomcev borcev NOB in komunističnih revolucionarjev, bo najbrž še napeto. Pa čeprav se ne dotika tistih, ki so jih že dobili. In je še živih veljakov nekdanje komunistične diktatur le še za vzorec.

Privilegiji iz prejšnjega režima veljajo za nedotakljive. Celo najbolj bizarni. Niti pisalo so o tem nikoli v preteklosti ni v največjih medijih.

Morda se malo le premika. In je rahlo ogroženo dedovanje “zaslug” za narod. Ki mora to razkošje delitve dodatkov bogati eliti le plačati.

Bizarno je to tako kot je bila izjava našega premiera prejšnji teden, da je zdaj srečen.

