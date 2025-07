(KOMENTAR) Marihuana poželenja

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po protestih v Klečah, kjer sta Romu iz družine Strojan pomagala brutalno zmlatili 72 letnega kmeta Antona Čemažarja še dva pajdaša iz Dolenjske in ob podobnih protestih proti nasilju Romov že prej v Šentjerneju, je vladne politike in predsednico republike Natašo Pirc Musar močno razhudil Žan Mahnič (SDS), ki je na omrežju X ljudem predlagal, naj se včlanijo v strelska društva, ker lahko le na ta način legalno pridejo do orožja, da se sami zaščitijo pred nasiljem. Oblast vam varnosti, je s tem sporočil, ni sposobna zagotavljati. In je ne.

To je močno razjezilo politike na oblasti. Odmevala pa je, ker imajo velik vpliv, tudi v medijih, kjer občutek varnosti novinarji pomagajo zagotavljati s tem, da skupaj s policijo ljudem sistematično prikrivajo brutalno nasilje, posilstva, kraje… O tem vas ne obveščajo. O čemer se ne poroča, tistega ni. Če ne veš za probleme v skupnosti, jih ni. Zadnja leta tako ni več posilstev in nasilnih kraj, še posebej ne migrantov, celo občani zbirajo baker le miroljubno.

Ko se zalomi in razve, pa se ljudje ne smejo sami zaščititi, to vodi v katastrofo, so nam sporočili vladajoči politiki in pomemben del medijev. Ponujajo nam za primerjavo ZDA, kjer imajo pravico do orožja za obrambe v ustavi in kjer slišimo za veliko streljanja in ne Švice, kjer imajo moški doma vojaško orožje, a velja država za varno in vzgled.

Tega, da so trije mladi Romi brutalno zmlatili Čemažarja, policiji in medijem ni uspelo prikriti zaradi tednika Domovina in PlanetTV, ki sta javnost obvestila o podrobnostih kljub sistematični cenzuri policije, ki na zahtevo oblasti prikriva dogodke, ki bi lahko razburili ljudi.

Že prej so podobno prikrili, da so Romi pretepli župana Ribnice Sama Pogorelca. A je to, kdo ga je in kako, potem razkril župan sam. Znano je tudi, da policija sistematično prikriva posilstva in to tudi celo večkratna in skupinska migrantov na javnih krajih in podobno nasilje. S tem, tako trdijo, varujejo žrtve posilstev in nasilja.

Cel interni sistem imajo, kaj vse in kako mora javnosti prikrivati. Ki je zaupen. Del tajnosti je celo to, kdo je ta prikrivanja odredil in ukazal. In kaj vam skrivajo. Ne sme se vedeti. Si pa lahko mislimo.

Najbolj glasno so Mahniča, ko je udaril čez slabo varovanje ljudi, seveda kritizirali iz Levice, Svobode in SD. To so stranke, ki zagovarjajo mir, nasprotujejo oboroževanju, so proti višanju obrambnega proračuna, čeprav so, na ravni Nata državo ravno zavezali k največjemu oboroževanju in višanju obrambnega proračuna po osamosvojitvi.

Težava mirovništva je, da deluje le, dokler te varujejo drugi. Sposobna policija, vojska, sosednje države, Nato, ZDA. V času osamosvajanja, denimo, pametna vlada Demosa, ki je poskrbela za orožje kljub ostremu nasprotovanju mirovnikov. Med katerimi je bil tudi Milan Kučan. Ob mirovnikih nas je, ko je vlada Lojzeta Peterleta šele prevzemala oblast, z zaplenjanjem orožja poskušala razorožiti tudi jugoslovanska vojska.

Da bi nas podredili. Prisili klečati. Ni jim uspelo.

Ko orožja ni, je izhod, če te kdo napade, le še, da upaš, da boš končal le na urgenci in ne Žalah ali celo v kakšni jami po državi. Mednarodni gledano pa, kot je to povzel generalni sekretar Nata Mark Rutte, se moramo začeti učiti ruskega jezika. Pa za vsak slučaj še malo o državljanskih pravicah v državah Islama.

Vladajo sposobnejši, mirovniki pa le do prvih udarcev in strelov. V Srebrenici so tisti, ki so najbolj verjeli v bratstvo in mir, naivnost odnesli v grobove.

Pri tem je že pred protesti v Klečah počilo v državnem zboru, ko je razpravljal o prepovedi alkohola na prireditvah za odrasle v šolskih prostorih v krajih, ki niso tako bogati kot je Ljubljana, ko je Mahnič povedal: “Če pa Tamara Vonta že išče varen kraj na tem svetu, kjer ni alkohola, ji ga pa lahko priporočim: Afganistan. V Afganistanu je stroga prepoved alkohola tako za domačine kot tudi za tujce. Vsaka uporaba alkohola pa se kaznuje z zaporno kaznijo. In enako je tudi v Saudski Arabiji. Tako da, če gospa Vonta išče varen prostor pod nebom, naj gre v Afganistan. Tam bo pa tudi videla, kakšne so ženske pravice v radikalnem islamu, ki ga tako zelo zagovarja. In glejte, res. Zamislite si, drage volivke in volivci, koga izvolite in koga pošiljate iz podeželja v državni zbor. Kajti vidimo, kaj počne Tamara Vonta, kaj je naredila, kar se tiče martinovanja. Domačine, ki želijo martinovati, ki želijo se družiti, Tamara Vonta preganja. Cigane, ki pa te domačine terorizirajo, pa podpira.”

Predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič je s tem tako razjezil, da mu je zabrusila: “Kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete vame, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega moškega z izjemno moškostjo. Tako da, ga ni alkohola, ki bi ga jaz spila dovolj, da bi se vi lahko primerjal s tistim, ki ga tako radi imenujete…”

V mislih je imela najverjetneje svojega ljubimca Bora Zuljana iz Šank rocka. Kakšno zvezo je to intimno razmišljanje o seksualni privlačnosti Mahniča imelo z dilemami Martinovanja, odnosom islama do alkohola in težav z Romi, mi sicer ni bilo in še vedno ni jasno.

Očitki Mahniča o dvoličnosti vladnih strank, ko gre za razne substance, pa so bili sicer precej točni. Poslanci vladnih strank so, ki preganjajo Martinovanja, veselo žurali ob igranju Zuljana v Laškem, kjer se je propagiralo pivo. Iz Svobode in Levice pa ravno predlagajo še zakon, ki bo omogočil, da bodo ljudje lahko doma gojili in uživali marihuano in da ne bo več testiranj za službe, ali se kandidat zadeva. Pa tudi v prometu bo več strpnosti do THC. Bolj dostopna bo trava, ker jo bodo ljudje gojili in imeli po domovih, tudi otrokom. Saj veste, mirovniška droga.

Izjava Klakočarjeve je bila čisti škandal. Si predstavljate reakcije, če bi kak poslanec Tamari Vonta zabrusil, da na svetu ni dovolj alkohola, da bi jo spremenil v privlačno žensko, da ni dovolj alkohola, da bi si jo poželel.

Tak nivo razprav je v parlament uvedla sama predsednica. Ki slovi po tem, da drugim očita neprimeren odnos do ženskosti.

Še posebej moškim, ki niso iz njene stranke.

Pa marihuana še niti legalizirana ni.