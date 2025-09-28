(KOMENTAR) Božičnico najbolj ogroža Golob

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Božičnica bo. Za vse. Obvezna.” Tako je poslancem, ki odločajo o tem, ali bodo dodelili dodatek k plači, ta teden odločno zagotovil šef vlade Robert Golob. Odločati poslanci ne morejo. Golob govori, predlagal ni pa nič.

Je tisti, ki najbolj ogroža izplačilo božičnice. Kot vladar jih je pozabil načrtovati v državnem proračunu za letošnje leto in tudi zakona, ki bi omogočil izplačilo, ni predlagal. Niti na vladi ga ministri še niso videli. Pa je leta že skoraj konec.

Golob je bil pred poslanci izjemno odločen, da bi prikril to svojo napako. Smo tik pred volitvami, ko kaže, da bo oblast prevzel Janez Janša. Vse raziskave javnega mnenja pa so takoj pokazale, da si ljudje odločno želijo več denarja, za kar je glavna ovira Golob, ki predloga za to še ni pripravil in dogovoril z vsemi, ki bi morali izplačati.

Je pa Golob prst usmeril stran od sebe in nam razkril, kdo so pravi sovražniki ljudstva. O odločanju o zakonu o božičnici, ko ga bo končno predlagal, je poslancem napovedal, “Verjamem, da boste takrat lahko pokazali, do koga vam je: ali do ljudi, ali do redkih posameznih premožnih Slovencev.”

Sam je, ob tem, da se prepozno spomni, kaj želijo ljudje in kaj bi kot voditelj moral za to narediti, eden teh posameznih premožnih Slovencev. Obogatel je kot del politične elite s posli z državnim denarjem z državno elektriko. Morebitna božičnica ne bo udarila po njem in njemu podobnim.

Blefira.

Dogajanju, ko Golob z glasnim govorjenjem prikriva, da ni naredil, kar bi moral, nismo priča prvič. To počne ves čas. Zaslovel je z obljubo sodnikom, kako jim bo takoj povečal plače, ker on ni pravnik, ki samo govorijo, kar je bil Miro Cerar. Golob je praktik, ki dela. Trguje z elektriko in jo prodajo državi, katere šef je. Po napovedi sodnikom ni povišal plač. In to tako dolgo, da je na koncu plače sodnikom in tožilcem povišalo ustavno sodišče zaradi nespoštovanja sodbe, da jo mora Golob. Če je že obljubil.

Ujelo ga je pravo. Miro Cerar.

Podobno je uvedel posebno vladno popisovanje cen v trgovinah, da bi ljudem zagotovil bolj poceni kruh, mleko in podobne proizvode, ker so cene šle navzgor. Cene so se v vladnih popisih po tem iz meseca v mesec nižale. V trgovinah so izdelke iz vladnih popisov kupcem skoraj že doplačevali, da bi jih le vzeli. Če bi jih našli.

Pozneje je posebno vladno popisovanje cen nekam mrknilo. In od takrat statistiko spet prikazuje statistični zavod. Ki je tudi državni. Vladni. Ljudje pa še naprej vse več nakupujejo v sosednjih državah.

Kjer ni vladnega nadzora cen. Cene so pa nižje zaradi nižjih davkov in prispevkov.

Visokih božičnic, še posebej, če se bo vlada odrekla visokim davkom in prispevkom, si vsi zelo želimo in to nadvse podpiramo. Tudi Spletni časopis to podpira. Če bogati posamezniki zaradi uspešnosti to zmorejo, so lahko tudi višje od Golobovih idej. Kot so višje v sosednji državi, ki ni bila socialistična.

Težave imajo lahko, še posebej, ker se je Golob spomnil prepozno, pri nas podjetja, ki jim slabo gre v zapletenih časih, še posebej tista z velikim številom delavcev, ki bi jih dodatno nenačrtovano izplačilo lahko potopilo. Takšnih je kar nekaj.

Pravzaprav je veliko presenečenje, ker se bi nenadoma šef vlade in njegova koalicija zdaj odrekla davkom in prispevkom za izplačilo božičnice. Tudi za ta podjetja. Pred tem so tri leta in pol delali obratno. Ukinili so znižanje davčnega primeža prejšnje vlade in nam uvedli dodatne prispevke, obstoječe pa povišali. Tudi upokojencem. Z božičnico, če bo 639 evrov neto, bodo Svoboda, SD in Levica povrnili vsaj majhen delček tistega, kar so ljudem že vzeli zadnja leta, ko ob višjih davkih in prispevkih poslujejo z več milijardnim minusom, ki ga načrtujejo tudi za prihodnja leta.

Gospodarska rast pa je strmoglavila proti ničli.

Z izplačilom božičnice v javnem sektorju, čeprav vladajoči poslujejo s tem milijardnim minusom in slabo, Golob in vladne stranke ne vidijo težav. Posojila se vedno najdejo.

Klemen Boštjančič zmore.

A o zakonu, da bi računovodje lahko začeli pripravljati izplačilo te božičnice, parlament še ne odloča. Ministri zakona, da bi ga predlagali parlamentu, še niso videli. In to vsega tri mesece pred koncem leta.

In to v času, ko so ravno z referendumsko proceduro sindikalisti ogrozili izplačilo božičnice (zimskega dodatka) upokojencem, ki so ga poslanci vladnih strank na vrat na nos na izredni seji parlamenta ta mesec potrdili ob pomoči demokratov Anžeta Logarja.

Kljub izredni seji prepozno. Ker so se prepozno spomnili. Kot skoraj vedno.

Spremembe pokojninskega zakona so že potrjene v parlamentu, a zakon bo težko obveljal, da bi dodatek bilo mogoče izplačati z novembrsko pokojnino. Če bo zaradi referendumskih procedur obveljal po novem letu bo po vrhu pomenil kršenje ustave. Ker bo zahteval izplačilo v času, ki je že mimo. Retro.

Pazite, zakona o božičnicah pa sploh še ni. Je pa slišati, da bi zakon, s katerim ga bodo uzakonjali, lahko bil interventni. Ker so vladajoči, ko je bil čas, že spet pozabili.

Ne vedo, ne znajo. Potem pa čarajo.

Kako to razumejo obrtniki, je pojasnil generalni direktor obrtne zbornice Danijel Lamperger: “Gre za preveč pomembno temo, da bi konec leta, ko se plani že končujejo in veliko podjetij že dela plane za naslednje leto, šli na licitacijo, kakšna bo nova obveznost, ki bo uzakonjena kakšnih 14 dni prej, ko bo tudi bilo potrebno jo izplačati. To je popolnoma neresno, že celotna debata v zvezi s tem.”

Ni nujno, da bo obveljala 14 dni prej. Lahko se zgodi tudi, da se zaplete in bo pozneje.

Golob bo moral, ker je zamudil vse normalne roke, zelo paziti, s čem bo prišel v parlament. Vsak postopek za zbiranje 40.000 podpisov za referendum, tudi če ne bodo zbrani, bo izplačilo božičnic onemogočil. Pa ne bodo krivi pobudniki.

Golob bo, ker s svojo koalicijo počne vesoljske neumnosti in to prikriva z vpitjem čez druge.

Za koliko denarja gre? Če bo božičnica izplačana v višini 639 evrov vsem delovno zaposlenim (brez s.p.-jev) bo to zneslo 536 milijonov evrov. V sto milijonih se to meri tudi v državnem proračunu za celoten javni sektor, RTV SLO in podobne…

In vladajoči so to nekako za letos pozabili načrtovati. Si lahko mislite?

In to v volilnem letu, ko je bilo jasno, da bodo morali kupovati volivce.

Večjih čudakov na vladi še nismo imeli. Velja tudi za Goloba kot glavnega šefa tega cirkusa.

P.s.: Ta teden je skoraj vse, kar je vredno vedeti o božičnici, veličastno razložil korespondent iz Primorske Žerjal pri Godlerju na Planet TV. Le najboljši komiki še lahko dosežejo to vlado. Med drugim je opozoril, da je bila nekoč božičnica le za pridne, zdaj bo pa za vse. Tudi za vlado. Pa še halal mesarji bodo morali praznovati božič.