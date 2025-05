Koliko dokazov še potrebujejo, da bodo dojeli, kakšno škodo delajo državi?

Piše: Moja Dolenjska

V zadnjem obdobju praktično ne mine dan, ko ne bi Slovenija iz tujine dobila signala o zgrešenosti naše gospodarske politike. V Klubu slovenskih podjetnikov se zavzemajo za to, da bi vsak posameznik zaslužil več in s tem dostojno preživljal sebe in svojo družino.

Sprašujejo se, koliko dokazov premier Robert Golob in njegovi ministri še potrebujejo, da bodo dojeli, kakšno škodo delajo državi.

V Klubu slovenskih podjetnikov – SBC so zapisali, da po tem, ko nas je presenetila novica o največjem padcu BDP v Evropi, Sloveniji zdaj grozi še manj zanimanja med nemškimi vlagatelji, kaže raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice.

Sodelujoči v raziskavi so namreč Slovenijo uvrstili na deveto mesto po privlačnosti držav v srednji in vzhodni Evropi, čeprav smo bili še lani prvi. Med glavnimi negativnimi dejavniki Slovenije so davčne obremenitve, visoki stroški dela, pomanjkanje delovne sile, zapleteni upravni postopki in nepredvidljivost gospodarske politike. To niso besede SBC, pač pa nemških vlagateljev.

A slabih novic s tem še ni konec. Slovenke in Slovence je v zadnjih dneh zabolela informacija, da je naša država po podatkih Evropskega statističnega urada ena najbolj požrešnih v Evropski uniji. Z davki in prispevki nam pobere enega največjih deležev od bruto plače na stari celini. Zaposleni brez otrok dobi pri nas izplačanega zgolj 64,4 odstotka bruto osebnega dohodka. Od vsakih 1000 EUR zaslužene bruto plače mu torej 356 EUR pobere država. Manjši delež dobijo le še v petih državah. Na drugi strani pa Švicarji, o katerih imamo iluzije, da bi se jim radi približali, domov prinesejo kar 82 odstotkov bruto plače. Podobno slabo se je Slovenija odrezala pri podatkih za posameznike z otroki.

Slovenija in Slovenci smo torej ujeti v vizijo svojega predsednika vlade, ki nam je pred parlamentarnimi volitvami vehementno povedal: »Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal za mogoče večje neumnosti«.

“Skladno s tem svojim narativom je Robert Golob očitno ocenil, da se da Slovenke in Slovence še dodatno stisniti. Slovenija je zato lani zabeležila eno največjih rasti davčnega primeža med članicami OECD, za letos pa so napovedane celo nove davčne obremenitve,” so kritični v SBC.