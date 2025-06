Koalicija “Za otroke gre!” zbrala več kot 6500 podpisov za razpis referenduma, da otrok potrebuje očeta

Piše: Aleš Primc, vodja “Koalicije za otroke gre!”

Koalicija “Za otroke gre!” je zbrala podpise za referendum, da otrok potrebuje očeta in mamo. Namesto potrebnih 2500 podpisov smo jih v manj kot enem tednu zbrali kar 6500. Iz srca se zahvaljujemo in čestitamo vsem, ki so zbirali in oddali svoj podpis!

1. Sprejeti zakon ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

2. Sprejeti zakon krši Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.

3. Sprejeti zakon krši Konvencijo otrokovih pravicah.

4. Oče je neprecenljiv za vsakega otroka.

5. Vsak otrok potrebuje in si želi mamo in očeta, njuno ljubezen in vzgojo.

6. Znanstvene raziskave dokazujejo, da otrok potrebuje očeta.

7. Država nima pravice otroku vzeti očeta.

8. Moški in ženske morajo sodelovati, ne pa moškega izključevati iz družine.

9. Ta zakon bo še dodatno spodbudil LGBT indoktrinacijo otrok v vrtcih in šolah.

10. Oploditev z biomedicinsko pomočjo mora biti zdravniška pomoč paru ženske in moškega, ki ima zdravstvene težave z zanositvijo in ne način trgovanja z otroki. Zdravstvo je zato, da zdravi, ne da otrokom jemlje očeta.

11. Vsi državni organi so dolžni spoštovati odločitev treh zmagovitih Družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015, kjer je skupaj 1.085.275 volilk in volilcev potrdilo, da otrok potrebuje očeta in mamo.

12. Sprejeti zakon je protisloven sam v sebi, uvaja kršitve človekovih pravic in diskriminacijo ter bistveno širi polje ustavne odločbe, na katero se sklicuje ter ne spoštuje naravnih zakonitosti.