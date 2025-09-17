Ko je ministrico precej lažje nositi kot prenašati

Piše: Moja Dolenjska

Včerajšnji vladni obisk v Novem mestu na družbenih omrežjih povzroča obilo zgražanja in tudi obilico smeha – povezano tudi z obiskom ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel v včeraj odprti negovalni bolnišnici Julija, v sklopu Splošne bolnišnice Novo mesto.

V Juliji je poplavilo le okoli meter dolg povezovalni del podzemnega hodnika med bolnišnično restavracijo in negovalno bolnišnico. Bilo je zgolj nekaj centimetrov vode, ministrica pa si je dovolila, da jo je čez to na hrbtu odnesel zdravnik in strokovni direktor SB Novo mesto, dr. Kersič.

Fotografija, kjer se je Prevolnik Ruplova smejala kot “pečena žaba”, če uporabimo žargon nekaterih uporabnikov družbenih omrežij, je nemudoma zavzela splet. Zgražanje uporabnikov je bilo precejšnje, posebno še, ker je Novo mesto prav v času obiska vlade zajelo hudo neurje s točo in vetrom. Ministrica bi mimo poplavljenega dela brez težav prišla sama, a se je raje pustila prenesti in se pri tem očitno neizmerno zabavala.

Zgroženi so tudi zdravniki, eden od njih je na X zapisal, da “dr. Kersič pooseblja vse, ampak res vse, slovenske zdravnike”. “Ministrico je precej lažje nositi kot prenašati,” je dodal.

Jelka Godec, poslanka in vodja poslanske skupine SDS, pa je zapisala: “Simbolika te fotografije je neprecenljiva. Smejočo ministrico za zdravje iz poplavljene bolnišnice odnesel zdravnik.”

Valentina Prevolnik Rupel je ministrica iz vrst stranke Gibanje Svoboda. Po imenovanju se je najprej sestala z Jašo Jenullom in Dušanom Kebrom iz Glas ljudstva. Deležna je predvsem očitkov, da je skorajda nevidna. Tudi zdravstvene reforme, ki jo že tri leta napoveduje vlada, ni od nikoder.