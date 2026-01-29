Kmalu bo objavljena vsa resnica o sumljivih poslih Roberta Goloba na Balkanu in 100 tisoč evri Vesne Vukovič

Piše: T. B.

V Sloveniji se že od samega vstopa Roberta Goloba v politiko kopičijo vprašanja o sumljivih poslih nekdanjega predsednika uprave GEN-I, zlasti tistih na Balkanu. Medtem ko je aktualna vlada pod Golobovim vodstvom uspela zavirati preiskave in blokirati parlamentarne komisije, se v novem mandatu – po prihajajočih volitvah leta 2026 – obeta temeljita preiskava teh afer.

Opozicija in Državni svet sta že večkrat zahtevala pregled transakcij, ki vključujejo milijonska nakazila v hčerinske družbe v Srbiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, kjer je denar pogosto končal v gotovini brez jasnih pojasnil.

Afera se je razplamtela pred leti, ko se je razkrilo, da je GEN-I pod Golobovim vodstvom nakazal skoraj 82 milijonov evrov v hčerinske družbe na Balkanu med letoma 2015 in 2021. Natančneje: 4,18 milijona v Srbijo, 16,39 milijona v Albanijo in kar 61,11 milijona v Bosno in Hercegovino. Te transakcije so sprožile sum o pranju denarja, saj je denar pogosto pristal pri posrednikih, kot je kosovski poslovnež Martin Berishaj, ki je dvignil več kot 3,5 milijona evrov v gotovini. Berishajev MB Consulting je prejel milijonska nakazila iz GEN-I Beograd, vrednost posla na Kosovu pa je dosegla 11,8 milijona evrov za leto 2021.

Bosanska tajna služba je celo sestavila poročilo o nezakonitih transakcijah GEN-I v BiH, ki vključuje Golobovo obdobje. V Sloveniji je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod vodstvom Tatjane Bobnar začel preiskavo, a je pod Golobovo vlado zastala. Policija se je ukvarjala z balkanskimi posli, vključno z gotovinskimi dvigi, a do danes ni prišlo do obtožb.

Državni svet je februarja 2024 zahteval parlamentarno preiskavo, ki bi obsegala balkanske posle, plačila Vesni Vuković (103.000 evrov) in druge afere. Koalicija pod vodstvom Svobode je to blokirala, a v novem mandatu, po menjavi oblasti, bo preiskava neizogibna. NSi in SDS sta že napovedala, da bodo vztrajali pri razkritju resnice. To ni le o GEN-I, ampak o tem, kako je Golob izkoristil državno podjetje za osebne povezave na Balkanu, kjer so posli pogosto nepregledni.

Star Solar: Golobovo zasebno podjetje je z državo zaslužilo več kot 2,4 milijona evrov

Poleg balkanskih afer je vprašljivo tudi poslovanje Golobovega zasebnega podjetja Star Solar, d.o.o., ki je v desetih letih prejelo več kot 2 milijona evrov iz državnih virov. 8 Po podatkih iz ERAR-ja je skupni znesek plačil dosegel 2.417.770,20 evrov, pri čemer je v času Golobove vlade (od 2022 dalje) priteklo skoraj milijon evrov. Največ iz državnega podjetja Borzen, ki pod Golobovo vlado prav tako služi enormne dobičke.

Kje je končal denar slovenskih davkoplačevalcev? Ali gre za korupcijo, pranje denarja ali le “poslovne prakse”? Golob se odgovorom na vprašanja izogiba in spreneveda, a ko bo vlada verjetno spremenjena, bo parlamentarna komisija končno lahko razkrila resnico.