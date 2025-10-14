Klofuta za “hamasovce” na RTVS: glasovanje o udeležbi Izraela na Eurosongu preložili, najverjetneje ga sploh ne bo

Piše: G. B.

EBU, ki organizira tekmovanje, je odločanje o tem sprva napovedala za november, sprememba pa je povezana z nedavnimi dogodki na Bližnjem vzhodu in možnim koncem vojne v Gazi. Izrael in Hamas sta namreč potrdila prvo fazo mirovnega načrta za mir v Gazi in začela z izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov. Velja premirje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. No, vmes pa seveda prihaja do hudih obračunov s strani Hamasa z nekaterimi “neposlušnimi” Palestinci.

Odločanje o sodelovanju Izraela na evrovizijskem tekmovanju v prihodnjem letu je bilo preloženo na redno srečanje članic Evropske radiodifuzne zveze (EBU) v decembru. Vendar naj bi ga po nekaterih podatkih celo odpovedali glede na to, da je mirovno posredovanje Donalda Trumpa obrodilo sadove, kar je seveda močno onemogočilo propagandi, da Izrael izvaja genocid.

Nekaj držav je sporočilo, da se v primeru sodelovanja Izraela na izboru za pesem Evrovizije prihodnje leto zaradi genocida na območju Gaze ne bo udeležilo tekmovanja. Med njimi so Španija, Irska in Slovenija. Po mnenju nemškega kanclerja Friedricha Merza pa se Nemčija ne bi smela udeležiti izbora za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo Izrael izključen. V Avstriji naj bi vladajoča ljudska stranka (ÖVP) po poročanju tamkajšnjih medijev pritiskala na avstrijsko javno televizijo ORF, naj odpove tekmovanje za pesem Evrvozije, če se bodo članice EBU izrekle proti udeležbi Izraela na tekmovanju.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s pesmijo Wasted Love v švicarskem Baslu bo prizorišče glasbenega tekmovanja maja 2026 v dunajski Stadthalle. Veliki finale evrovizijskega tekmovanja bo v soboto, 16. maja 2026, oba polfinalna večera pred tem pa 12. in 14. maja.

Znano je sicer, da je RTV Slovenija med najglasnejšimi nasprotniki nastopa Izraela na tej prireditvi. A čisto možno je, da glasovanja nazadnje sploh ne bo. Kar bo velika klofuta za “hamasovce” z RTVS.