Klakočar Zupančičeva bi za politikantske namene svoje stranke zlorabila tako KNOVS kot obveščevalne službe

Piše: C. R.

Kako zelo je strah sedanje oblastnike, kaže tudi ravnanje predsednice državnega zbora. Urška Klakočar Zupančič se je po objavi več domnevnih posnetkov in prisluhov funkcionarjev Svobode in nekaterih vidnih Slovencev zavzela za sklic seje Knovsa o morebitnih poskusih vplivanja iz tujine na izide volitev v DZ. Ocenjuje, da v kampanji doživljamo “eskalacijo prizadevanj ekstremne desnice v Sloveniji v želji po oblasti”.

V današnji izjavi za medije je Klakočar Zupančič pojasnila, da je na predsednika komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Janeza Žaklja (NSi) naslovila pobudo, da skliče nujno sejo, na kateri bi obravnavali morebitne poskuse vplivanja iz tujine na izide volitev v DZ.

Zelo zanimivo, kajti globoka država se je na četverico vidnih članov NSi, od tega so trije poslanci DZ, četrti (Matej Tonin) pa je evropski poslanec, spravila z obtožnim predlogom, ki ga je prejšnji mesec vložilo Specializirano državno tožilstvo. Med obtoženimi je tudi Žakelj, pa tudi sedanji predsednik NSi Jernej Vrtovec. Obtožni predlog je sledil po ovadbi mariborske policije lani, da je četverica poslancev (poleg naštetih še Jožef Horvat) novembra 2023 na policiji ob izrednem nadzoru med drugim preverjala, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.

No, zdaj bi Svoboda zvijala roke Žaklju kot predsedniku Knovs zaradi objave posnetkov. Že tako ali tako se je preiskovalna komisija, ki jo vodi Tamara Vonta, lotila tudi kakor spornega financiranja NSi, zaradi česar so čedalje glasnejša ugibanja, če se bodo morda tik pred volitvami zgodile tudi hišne preiskave pri nekaterih članih NSi. Kar bi bil še en strel v koleno sedanje oblasti.

Kakorkoli že, Urška Klakočar Zupančič je danes poudarila, da verjame v slovenski pravosodni sistem, zato pozdravlja, da so organi pregona že sprožili postopke ugotavljanja, za kaj gre v teh primerih oz. ali so bila storjena kakršnakoli kazniva dejanja. “Če gre za katerokoli kriminalno dejavnost, morajo storilci za to odgovarjati pred sodišči. In na tej točki se, poudarjam, vloga politike v demokratični državi konča,” je dejala.

Ob tem je kot članica Gibanja Svoboda in kandidatka na bližajočih se parlamentarnih volitvah ocenila, da se v zadnjih tednih pred volitvami “ukvarjamo z bizarnimi vdori v socialna omrežja, trupli živali in glasovi oseb, ki v Svobodi nimajo nobene vloge več”. Meni tudi, da je tokratna kampanja pokazala, “na kako nizko raven se je pripravljena spustiti ekstremna avtoritarna desnica v želji po oblasti”. Meni, da je to znan model, “ko nimaš argumentov in dejstva niso na tvoji strani, se loti metanja blata”.

V luči boja za oblast vidi tudi ugovor, ki ga je SDS na Državno volilno komisijo vložila glede posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah. Po njenem prepričanju ta poteza kaže, da je predsednika SDS Janeza Janšo strah volje ljudi in išče “alibi za poraz”. Prepričana je namreč, da na letošnjih volitvah ne bo dosegel cilja, ki si ga je zastavil. “Vse to, kar doživljamo te dni v Sloveniji, se dogaja tudi v drugih državah, kar spodbujajo in financirajo deli ekstremne ameriške desnice,” je še menila Klakočar Zupančič. Ocenila pa je še, da se vsaj zadnja štiri leta ljudje več ne bojijo, da bo oblast zlorabila svojo moč in jim kratila pravice.

Predsednik vlade Robert Golob pa meni, da imamo v državi pristojne institucije, ki se morajo ukvarjati s temi posnetki in ne politiki. Zadeve pa se preiskujejo, je dejal za medije ob robu današnjega športnega dogodka na ljubljanskem gradu. Vsebine posnetkov, ki se nanaša tudi nanj, ni želel komentirati, poroča Dnevnik.

Dogajanje v kampanji zadnjih dni pa so danes komentirali tudi v Levici. Strankina poslanka Nataša Sukič je ocenila, da morajo o pristnosti posnetkov presoditi organi pregona, zato sama o tem ne želi špekulirati, je pa po njenih besedah treba upoštevati čas tega dogajanja. “Treba je vedeti, da za tako stvar verjetno potrebuješ dve leti, da pripraviš vse to. Torej je nekomu v interesu, da je to naredil,” je dejala.

Po njenih besedah je to politična desnica, ki želi ustvariti kaos tik pred volitvami, ki bi vodil do nevtralizacije oz. pasivizacije levosredinskih volivcev. “To bo koristilo desnici, ki ima strogo disciplinirane volivke in volivce in jih bodo pripeljali ponovno na oblast,” je ocenila. Kot je še sklenila, pa so v Levici ogorčeni nad prijemi tokratne kampanje, kot so bili denimo živalski kadavri na plakatih in nedavni domnevni posnetki.