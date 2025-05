Kdo vse je bil izvoljen na kongresu SDS

Piše: Moja Dolenjska

Na 13. kongresu Slovenske demokratske stranke, ki je potekal v Ormožu, so soglasno sprejeli nov program in nosilno resolucijo, ki odgovarjata na vprašanja časa, v katerem živimo. Janezu Janši so podelili nov mandat na čelu stranke in izvolili nov izvršilni odbor tega nadzorni odbor. Na kongresu je bilo okoli 700 delegatov, med njimi tudi veliko mladih. Potrdili so 14 programskih resolucij, na čelu z nosilno Vzemi državo nazaj. Tvoja je.

V nosilni resoluciji napovedujejo, da bodo po volitvah “vzeli nazaj ugrabljeno državo”, za kar ponekod ne bodo dovolj zgolj klasične reforme, pač pa tudi dopolnitve ustavnega reda. To bodo lahko dosegli zgolj z “ustavno večino razuma”.

Delegati so potrdili tudi program stranke, ki se ob temeljnih programskih ciljih dotika področij družbene blaginje, na znanju temelječe družbe, učinkovitega upravljanja države, skrbi za okolje ter migracij, mednarodne in evropske politike.

Janez Janša je v nagovoru med drugim povedal, da bo SDS do naslednjih volitev gradila koalicijo z volivci.

Poudaril je še, da v SDS zagovarjajo vitko državo, razumne davke, kvalitetne storitve javne uprave in nagrajevanje uradnikov po delu. “Bistvo našega programa je boj za blaginjo slovenskega človeka.” Stranka SDS se bo borila za uspeh in srečo vsakega posameznika v življenju. SDS se bo borila za vsakega, ki se v lastni domovini počuti drugorazreden. “Veliko nas je in še več nas bo. Nikoli ne bomo obupali in nikoli ne bomo odnehali. Ni popuščanja,” je poudaril.

Glede zdajšnje koalicije je dejal: “Imeli so svoje ure in naredili so veliko škode. A sedaj prihaja naš dan. Prihaja zora. Rumeno sonce in modro nebo. Ni te noči, ki je jutro ne bi premagalo.”

Še nekaj poudarkov:

Slovenija potrebuje izkušeno vodstvo. SDS je danes edina politična sila, ki ima znanje, izkušnje in kadre, da Slovenijo popelje na novo, boljšo pot.

Sprašujemo se, zakaj je Slovenija v tako kratkem času ponovno zdrsnila na dno primerjalnih lestvic. Odgovore poznamo. Čas je za spremembe.

Slovenija na prelomnici. Kljub visoki zaposlenosti je Slovenija v 1. četrtletju letos zabeležila NAJVEČJI padec BDP v EU in evroobmočju. Ta padec je bil 3x večji kot v Nemčiji, naši ključni gospodarski partnerici. To ni le statistika – to je opozorilo. Pred nami je trdo delo. Čas je, da pokažemo odgovornost, znanje in vizijo – zlasti v tednih in mesecih pred parlamentarnimi volitvami. Slovenija si zasluži več.

V SDS je vsaj nekaj sto posameznikov, ki so sposobni voditi stranko bolje kot je vodena katera koli druga stranka v državi.”

Dejal je tudi: “Ahilova peta slovenskega razvoja so kaviar levičarji. Levica hoče obdavčiti vse tiste, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše.”

Člani SDS pa so dejali, da se dobrega predsednika ne menja, zato že njegov deseti mandat. Glasovanje o predsedniku je med člani potekalo v začetku maja, na kongresu v Ormožu so rezultate zgolj razglasili.

V sklepnem delu pa je kongres izvolil še člane izvršilnega in nadzornega odbora stranke. V Izvršilni odbor stranke so bili izvoljeni Aleš Hojs, Danijel Cukjati, Karin Planinšek, Luka Simonič, Jure Colja, Milan Čadež, Danijel Vrbnjak, Teja Jelina, Patricia Čular, Alenka Forte, Božo Predalič, Milan Mikl, Stašo Lodrant, Domen Janc, Peter Šart, Andreja Tanaskovič, Marko Kovše in Denis Vilhar.

V Nadzorni odbor pa so bili izvoljeni Tomaž Deželak, Maruša Babnik, Žiga Ciglarič, Manja Lesnik, Janez Ferencek, Željko Vogrin in Vančo Tegov.

Govor Janeza Janše je dostopen na povezavi: Kongres

Foto, vir: SDS, X