Katedrala svobode izdala še en zbornik s konkretnim programom za naslednjo vlado, med avtorji prispevkov tudi dva uredniška sodelavca Demokracije

Piše: C. R.

Katedrala svobode je izdala še en zbornik, ki predstavlja nadaljevanje lani izdanega zbornika “Soglasje za zgodovinski trenutek”, ki je zbral prispevke za sodoben slovenski nacionalni program. Novi zbornik je nekoliko manj obsežen in nosi podnaslov “Pot do zmage in naloge nove vlade”.

V tem zborniku 34 avtorjev – med njimi sta tudi urednik Demokracije Metod Berlec in novinar Demokracije Gašper Blažič – po analizi simptomov podaja diagnozo in predlaga terapijo slovenskih sistemskih patologij, kot so zapisali v vabilu. V enajstih sklopih se tako izlušči 131 programskih točk, ki so v zaključnem delu zbornika predlagane naslednji vladi za uresničevanje v konkretni politiki. Kar pomeni, da gre za naloge vlade glede na funkcije države. Vsak prispevek je sicer objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.

Gašper Blažič je v zborniku objavil prispevek “Za duhovno in moralno prenovo slovenskega naroda in države”, kjer poleg sodobne umestitve verskih skupnosti v sektor civilne družbe predlaga tudi pot spremembe mentalitete in duhovne usmeritve Slovenk in Slovencev. Dr. Metod Berlec pa je objavil prispevek “Načrt za demografsko obnovo slovenskega naroda”.

Predstavitev zbornika bo sicer v torek, 10. februarja, ob 12h v prostorih Nove univerze (Mestni trg 23, Ljubljana). Uredniški odbor tako kot ob izdaji prvega zbornika tudi tokrat sestavljajo Alenka Puhar, Ivan Štuhec, Žiga Turk, Dimitrij Rupel, Peter Jambrek, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik.

Cena tiskanega izvora zbornika je sicer 28 evrov.