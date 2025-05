Katastrofa, kako vlada “rešuje” slovensko gospodarstvo! Golob javno podprl eksodus slovenskih podjetij na Hrvaško

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade je očitno našel zdravilo za podjetja, ki jim je njegova vlada, prosto po Luki Mescu, “zabila gol”. Preselijo se lahko na Hrvaško. Premierjeva izjava je požela ogorčenje javnosti.

Kak dobronamerni državljan bi lahko zgornje vrstice pripisal obešenjaškemu humorju. V stilu “operacija uspela, pacient umrl”. Vendar ne, premier je naslednje besede izrazil smrtno resno: “Če lahko isto delo nekdo opravlja s šoferjem, ki je zaposlen formalno na Hrvaškem, v resnici pa z njim opravlja slovenski lastnik, bo mogoče kakšen izziv za naše šolsko, socialno in zdravstveno mrežo manj, in to ni nič narobe,” je povedal premier.

Golob je podal izjavo na 20. Forumu obrti in podjetništva, kjer mu je Obrtniška zbornica Slovenije podelila kar 139 zahtev za reševanje konkurenčnosti in razbremenitev dela.

Slovenska podjetja se zaradi neperspektivnega poslovnega okolja množično selijo v tujino. Med drugim na sosednjo Hrvaško in v Nemčijo. Primer, direktor podjetja Sigr Bizjak Aleksander Bizjak razkriva, da imajo trenutno pri južnih sosedih več zaposlenih kot v Sloveniji. Kot je pojasnil, razlog za selitev še zdaleč ni hlastanje za denarjem, temveč finančno preživetje.

“Mene sicer moti, da ima moj avto, naš avto, hrvaške tablice, ker sem v dno duše, tako kot sem rekel, lokal patriot in celo življenje smo delali za Slovenijo, sedaj pa smo morali iti ven,” je povedal Bizjak za 24ur.

Goloba pa eksodus slovenskih podjetij očitno ne moti. Več v spodnjem posnetku:

Predsednik OZS Blaž Cvar sicer ocenjuje, da trenutno plačamo prispevke za 12 tisoč zaposlenih drugi državi.

Premierjeva izjava je požela ogorčen odziv javnosti. Tako je komentirala novinarka Petra Sovdat: “Že vso popoldne tuhtam, kako naj pokomentiram premierjevo spodbudo obrtnikom za “optimiziranje poslovanja”, selitve podjetij v druge države. pa sem še kr speachless. tud zato, ker bi pričakovala, da premier članice EU pozna osnovne principe Unije. Recimo, o zagotavljanju storitev.”

“Še ena briljantna Holobova ideja za razbremenitev zdravstva: podjetniki naj raje selijo podjetja na Hrvaško in tam zaposlujejo tujce. Mi lahko kdo razloži to logiko?” se je vprašal drug spletni uporabnik.