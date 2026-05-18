Tudi stranka Fokus podprla koalicijsko pogodbo, prav tako SLS

Piše: C. R.

Na današnji skupni seji izvršilnega odbora in sveta stranke FOKUS Marka Lotriča, ki je potekala digitalno, so članice in člani soglasno potrdili predlog koalicijske pogodbe za mandatno obdobje Vlade RS 2026 – 2030 in vstop v nastajajočo desnosredinsko koalicijo.

»Gre za povezovanje okoli ključnih razvojnih prioritet Slovenije in za dogovor o oblikovanju politik, ki bodo spodbujale večjo gospodarsko konkurenčnost, učinkovitejšo in manj birokratsko državo, enakomernejši regionalni razvoj ter večjo kakovost življenja ljudi. V usklajevanje koalicijske pogodbe so bili vključeni tudi konkretni razvojni predlogi stranke FOKUS Marka Lotriča, zlasti na področjih gospodarstva, evropskih sredstev, lokalne samouprave, debirokratizacije in digitalizacije ter ustvarjanja spodbudnega okolja za podjetništvo in inovacije. Člani organov stranke so še posebej pozdravili odločitev, da je v koalicijsko pogodbo vključen tudi projekt vzpostavitve pokrajin, s čimer bo omogočen razvoj vseh slovenskih regij,« je po zaključku seje organov stranke FOKUS dejal predsednik Marko Lotrič.

Tudi glavni odbor Slovenske ljudske stranke je na današnji seji soglasno potrdil koalicijsko pogodbo, potem ko sta jo predhodno obravnavala tudi vodstvo stranke in Izvršilni odbor SLS.

“V SLS ocenjujemo, da koalicijska pogodba predstavlja dobro osnovo za uresničevanje ključnih razvojnih ciljev države in zavez, ki smo jih dali volivkam in volivcem. Stranka v novo obdobje vstopa odgovorno in pripravljena na sodelovanje v prepričanju, da lahko članice in člani stranke pomembno prispevajo k uresničevanju zapisanih ciljev,” so sporočili.

Predsednica SLS dr. Tina Bregant je ob tem poudarila, da SLS ostaja zvesta svojim vrednotam in ljudem, ki želijo razvojno, stabilno in vključujočo Slovenijo. Pojasnila je, da je v koalicijski pogodbi upoštevanih več konkretnih predlogov SLS s področja kmetijstva, zdravstva, lokalne samouprave, decentralizacije, demografije ter urejanja dolgotrajne oskrbe.

»Gre za razvojno naravnane politike. Kdor dela, se mu delo mora splačati, hkrati pa ohranjamo socialno politiko. Skrbimo za obrtnike in kmete. Hrana je strateškega pomena, zato kmetijstvo predstavlja pomemben del koalicijske pogodbe. Pomembna področja ostajajo tudi zdravstvo, regionalni razvoj, gospodarstvo, sociala, demografija in slovenski jezik. Verjamemo, da bomo lahko uresničili zaveze, ki smo jih dali volivkam in volivcem, da bomo lahko čez štiri leta rekli, da tudi zaradi nas Slovenke in Slovenci živimo bolje,« je dejala predsednica SLS.

Predsednik Glavnega odbora SLS Velislav Žvipelj je izpostavil, da je bila podpora koalicijski pogodbi na organih stranke izraz zrelosti in odgovornosti. »Slovenija si zasluži enotnost, stabilnost in večjo pozornost do skladnega regionalnega razvoja. Po vsebinski razpravi smo koalicijsko pogodbo podprli in se veselimo njenega izvajanja. Izvajanje koalicijske pogodbe primerjamo z vzponom na Triglav. Zavedamo se, da bo v teh spremenljivih vremenskih pogojih včasih tudi težko, da bo treba tudi kaj znoja preliti, da bo kdaj tudi treba stisniti zobe. Vendar se veselimo tudi lepih pogledov in dolgotrajnih obdobij lepega vremena. Potrebujemo pa skupno prizadevanje in vsem, ki nam boste pri tem pomagali, se že vnaprej zahvaljujemo in hkrati priporočamo.«

Poslanec iz vrst SLS, izvoljen na skupni listi NSi, SLS in FOKUS, Srečko Ocvirk je poudaril, da je bilo usklajevanje koalicijske pogodbe zahtevno, a konstruktivno. »Z vsemi strankami delimo številne skupne vrednote, zato so usklajevanja potekala konstruktivno in prinesla rešitve, ki temeljijo na odgovornosti, varnosti in učinkovitosti. Ta koalicijska pogodba je usklajena na ključnih razvojnih področjih, v Slovenski ljudski stranki pa takšno usmeritev podpiramo in smo pripravljeni aktivno sodelovati pri njenem uresničevanju,« je dejal Ocvirk.