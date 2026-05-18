Tomaž Štih: “Ne gradite cest, ampak kradete kot srake”

Piše: Celjski glasnik

Podobno kot pred šestimi leti lahko tudi danes spremljamo podobno zgodbo, ko tranzicijska levica, še pred uradnim nastopom nove vlade, iz “petnih žil” vleče vse mogoče podpornike, da bi se aktivirali proti morebitnim spremembam v Sloveniji.

Tudi danes lahko spremljamo kako kar naenkrat nevladniki, sindikati in Glas ljudstva čutijo nelagodje in jih je strah za ljudi, medtem, ko so 4 leta, ko se je dogajalo zasužnjevanje lastnega naroda molčali. V ozadju pa je zgolj strah pred končanjem financiranja njihovega nedela.

Še pred uradnim konstituiranjem nove ne-leve vlade so se namreč aktivirali v Glasu ljudstva in ljudi strašijo pred tem kako bo s spremembo davčne politike ljudstvo na slabšem. Dejstvo pa je, da bodo na slabšem samo posamezniki, ki so se doslej bogato zalagali z davkoplačevalskim denarjem. Vse projekte za katere jih je strah, da se ne bi izvajali, bo vlada še vedno izvajala, še več morda bo celo uspela za razliko od Golobovih iz Bruslja nazaj pripeljati slovenski denar?

“Ne gradite cest, ampak kradete kot srake. Ali ne sledite svojemu programu? Po njem smo imeli 4-letni moratorij na gradnjo cest. In tatvino bi si res lahko financirali sami, namesto iz proračuna. Ljudje delajo zase, ne za nevladne organizacije in sindikate,” opozarja ob tem Tomaž Štih, ki vidi kako stvari potekajo v tujini.