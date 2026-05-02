Kapitalist na odru delavcev: Janković na Rožniku hvalil Goloba

Piše: S. K. (Nova24tv)

Potem ko so sindikalisti na kresovanju na ljubljanskem Rožniku izrazili kritično držo proti morebitni novi oblasti, se je naslednji dan v ospredju prvomajske proslave znašel ljubljanski župan Zoran Janković, ki je ljudem zopet modroval o delavskih pravicah, čeprav mu je več kot očitno zasebno zelo blizu kapitalizem.

Ljubljanski župan Zoran Janković je po poročanju Planet TV posodil svoj glas pri izvedbi pesmi, ki jo je na Rožniku tradicionalno zapel partizanski pevski zbor. V svojem govoru za delavske pravice, ki naj bi bile v ospredju praznika dela, pa je ta precej hitro zajadral v politične vode, saj ni zmogel, da ne bi prehvalil delo vlade v odhodu.

Hvalil Golobovo vlado

“Sem vsa štiri leta podpiral vlado, ki jo je vodil Robert Golob in še vedno podpiram to vlado,” je izjavil župan najlepšega mesta na svetu, kot sam rad pravi za Ljubljano. Izrazil je hvalo nad reformami Golobove vlade. Osvetlil je “pomen ločevanja javnega ter zasebnega zdravstva, vlogo javnega šolstva ter, kot je dejal, uspešnost vlade pri reševanju stanovanjske problematike”. “Tej vladi bi tudi iskreno čestital predvsem na pripravljenem stanovanjskem programu,” je namreč tudi povedal.

Hvala Jankovića na račun Goloba seveda ne preseneča, saj je dobro znano, da Janković velja za Golobovega največjega političnega zaveznika. Njuna medsebojna lojalnost se je dobro pokazala, ko je pred volitvami na plano prišel posnetek, kjer odvetnica Nina Zidar Klemenčič pravi, da naj bi ljubljanski župan Zoran Janković od vsakega posla vzel deset odstotkov. S strani premierja Roberta Goloba namreč tedaj ni bilo mogoče videti pretirano kritičnega odziva. A to ne preseneča, če se spomnimo na Golobovo izjavo v Reporterjevem podcastu, kjer je ta glede Jankovića izjavil: “Z Zoranom Jankovićem se poznava več kot 15 let. Ves čas sva bila prijatelja in jaz mislim, da prijateljev ne moreš in ne smeš izdati.”

Ker so izjave nekaterih obiskovalcev prvomajske proslave na Rožniku dale vedeti, da se z besedami Jankovića strinjajo, je mogoče reči, da se očitno “razkorak med resničnostjo vsakdana za slehernega državljana ter tradicionalno publiko na Rožniku vse bolj veča”. So pa obiskovalci tudi opazili, da na proslavo, kamor nekateri hodijo tradicionalno, ni prišlo kaj veliko mladih.

V zvezi s proslavo, kjer so delavske pravice vse manj v ospredju, marsikdo ne zmore mimo ironije, da o delavskih pravicah pametuje nekdo, ki je del mestne elite. “Ko je delavec Janković z odpisanimi 29 milijoni evrov dolgov v edinem jeziku, ki ga pozna 10%+, govorec ob 1. maju in skupaj s sindikalističnimi veljaki nalaga, kaj vse je Golobova vlada naredila za delavce, je povsem jasno, zakaj je ta volilna baza, levičarje zapustila #bleferji,” je na družabnem omrežju X povedno komentirala poslanka SDS Anja Bah Žibert.