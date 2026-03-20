Kaos: zaradi Golobove vlade avtomobili s praznimi rezervoarji parkirani ob cesti – kot bi se znašli v najbolj trdem socializmu

Vlada je z včerajšnjo napovedjo, da se bo gorivo podražilo za vsaj 12 centov, povzročila pravi stampedo na bencinskih črpalkah – tako močno je bilo povpraševanje, da je večina črpalk celo omejila tankanje na 30 litrov, da ljudje ne bi zopet prihajali s sodi in cisternami. Vlada se torej poslavlja tako, kot je prišla. Takoj po prevzemu oblasti so namreč novi oblastniki vnaprej napovedali podražitve in povzročili enako paniko kot danes.

Bralec nas opozarja, da na cesti od Krškega proti Ljubljani sploh ni mogoče več dobiti goriva. Kot pravi, jim je goriva začelo primanjkovati nekje pri Novem mestu, nato pa je bila na prvi črpalki ob avtocesti (Petrol Podsmreka) na vseh dizelskih aparatih oznaka “DIZLA NI”, na drugi črpalki ob avtocesti (LOGO Grosuplje) enako, prav tako na tretji. Na koncu so obstali s praznim rezervoarjem. To je Golobova Slovenija – država, kjer znajo funkcionarji z nekaj stavki nespametno vzbuditi povsem nepotrebno paniko.

Zaradi velikega navala na črpalke, pa so v nevarnosti tudi prevozniki. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) sporočila, da e prevozniki v zadnjih dneh soočajo z vse pogostejšim pomanjkanjem goriva oziroma z omejitvami pri točenju, kar že ogroža izvajanje osnovnih prevozov. Takšne razmere neposredno vplivajo na delovanje prometnega sektorja in širšega gospodarstva, ki je v veliki meri odvisno od zanesljive logistike.

Goriva sicer ne bi zmanjkalo, če bi vlada pravi čas sprostila rezerve goriva, sicer pa bi bilo dovolj le že to, da bi bila tiho in med ljudmi tik pred volitvami ne bi vzbujala panike. Naval na bencinske črpalke je namreč neposredna posledica napovedi vlade, da se bo cena litra dizelskega goriva prihajajoči torek zvišala za 12 centov, podobno tudi cena kurilnega olja, 95-oktanski bencin pa se bo zvišal nekoliko manj. To pa so storili kot predvolilno zavezo potezo, saj so se želeli pohvaliti, da so znižali trošarine in druge prispevke na gorivo. Gre torej še za en predvolilni bombonček, ki ga bomo na koncu plačali davkoplačevalci.

Zapoznela sprostitev goriva

Vlada pa je očitno komaj z zamudo začenjala razumeti, kaj je povzročila. Ko je goriva začelo že dejansko primanjkovati. Na včerajšnji dopisni seji je potem na hitro sprejela odločitev, da se zaradi zagotavljanja zanesljive preskrbe ob trenutnih večjih motnjah na trgu z naftnimi derivati iz varnostnih zalog uporabi do 30.000.000 litrov dizelskega goriva, za izvedbo sklepa je sicer odgovoren Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. V resnici vlada seveda le blaži posledice lastnih predvolilnih piar odločitev.