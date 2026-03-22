Kakšna koalicija nas čaka?

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, nas čaka nestabilno obdobje. Če bo obveljalo sedanje razmerje sil, bo Svoboda dobila nov mandat za sestavo vlade, a po drugi strani so tudi možne nove predčasne volitve.

Sedanja koalicija bo po novem imela v DZ okoli 40 poslanskih mandatov. Toliko jih je imela Svoboda sama pred štirimi leti. No, natančneje, imela jih je 41, vendar so nekateri poslanci ali izstopili. Ali pa so jih izključili.

To pomeni, da bi sedanje koalicijske stranke morale dobiti pomoč vsaj ene nove stranke. Morda Logarjevih Demokratov. Z njimi bi morda ujela parlamentarno večino za rep. Če pa bi se koaliciji pridružila še Resnica, bi bi imela trdnejšo večino, vendar bi bila to podobno nestabilna koalicija kot pri Marjanu Šarcu.

Navsezadnje pa naj bi Zoran Stevanović postavil precej visoke zahteve za vstop v koalicijo.

Ne glede na to pa je jasno, da sedanja vlada ne bo mogla nadaljevati skrajne politike, kot smo bili vajeni doslej.