Kakšna bi bila plača pod Janšo in kakšna je pod Golobom?

Piše: Moja Dolenjska

“Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal za mogoče večje neumnosti.”

Tako je Robert Golob leta 2022 govoril v predvolilnem soočenju. In volivci so mu nasedli. Posnetek je dostopen na povezavi: youtube.com

Kaj pa danes? No, to vemo. Denarja mu ni treba zapravljati, ker si on, ob vsem svojem bogatstvu, dovoli fehtarjenje, izkoriščanje drugih, življenje na račun drugih.

Na primer za večkratno zastonj dopustovanje v hrvaški Istri, skupaj s spremljevalko in njeno “bestičko”. In ker nobeno kosilo ni zastonj, tudi to ni bilo. Najemodajalca je vlada bogato nagradila s članstvom v svetih javnih zavodov (tu gre za plačane funkcije), hkrati je ta na Golobovo prošnjo poskrbel še za čiščenje za trojico. Saj vemo, nekaterim bi “krona z glave padla”, če bi počistili za seboj. No, Sončni kralj ni vzdevek kar tako, da o ostalem ne govorimo.

Ampak, to še ni vse. Ko je ta vrli Sončni kralj prišel na oblast, nam je vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) nemudoma znižala neto plače. Spremenila je zakon o dohodnini, po katerem se bi neto plače vseh zaposlenih v vseh teh letih postopoma zviševale, letos, v letu 2025, pa bi vsak od nas prejel že 1 neto plačo več na leto. In tako bi bilo tudi vnaprej.

Pa kaj bi to. Kaj bi Golobu koristili nižji davki? On zapravlja za neumnosti, ne svoj, ampak naš, davkoplačevalski denar. Kaj pa ostali?

Naslednja grafika pojasni prav vse. Pokaže tudi poslance, ki so v vladi Roberta Goloba glasovali proti zvišanju neto plač. Ti so iz strank Gibanje Svoboda, SD in Levica.