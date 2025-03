Kako so se razblinile obljube o dostojnih plačah

Piše: Moja Dolenjska

Plačna reforma je najslabše plačanim v šolah in domovih za starejše, kjer primanjkuje kadra, prinesla tudi 100 evrov manj. Številni se počutijo izigrane.

O tem so govorili v sinočnji oddaji Tarča na TV Slovenija, podatke je med drugim razkrila tudi Barbara Premrl, ki ji zadnjih sedem let vodja prehrane v Domu starejših občanov (DSO) Kočevje.

V oddaji je sodeloval tudi podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič (Svoboda).

Arogantni Boštjančič je Barbari Premrl odvrnil, da politizira, ko je povedala, da po plačni reformi dobi manjšo plačo in da je podobno tudi pri ostalih sodelavcih.

Barbara Premrl je februarja pred kamerami prejela prvo izplačilo po novem plačnem sistemu.”Počutila sem se izigrano, dobesedno izigrano. Občutek imam, da se vlada dela norca iz nas. […] Ponižani, res ponižani. Ne preživiš meseca, s tem res ne preživiš meseca.” Pričakovala je vsaj sto evrov več, z vsemi dodatki in prehrano pa je prejela 60 evrov manj kot decembra lani.

To je 1260 evrov z dolgo delovno dobo in kot vodja 11 zaposlenim. Kako je to mogoče? Z novim letom je vlada namreč ukinila posebni dodatek za plačno skupino J za povečan obseg dela. Ta je pri decembrski plači Barbare Premrl znašal kar 88 evrov neto.

Zaradi ukinitve dodatka in reforme sta razočarana tudi kuhar Jasmin Zahirović in pomočnik kuharja Savo Mutić. Prvi je prav tako prejel nižjo plačo kot decembra lani, drugi pa dvajset evrov več. “Kako lahko govorimo o povišici, če so ljudje dobili manjšo plačo kot prej. Pišejo bruto in to in ono … Ljudi zanima samo neto. Neto ljudem plača položnice, ne bruto,” je potožil Zahirović. “To je pesek v oči, mazanje in prekrivanje dejanskega stanja v Republiki Sloveniji,” je dodal Mutić.

“Zdi se mi, da ta vlada gasi požar z bencinom. Dobesedno tako. Bolj ko poliva, bolj gori. […] Narod je treba plačati in treba je delovne ljudi plačati toliko, kolikor si zaslužijo. Mi ne pričakujemo jaht, ampak samo dostojno življenje,” je vse to komentirala Barbara Premrl.

Razočarani ob januarskih plačah so pisali premierju Robertu Golobu, predsednici države Nataši Pirc Musar in ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. “Vaša plačna reforma bo resnično veliko ljudi odtegnila od dela na deficitarnih delovnih mestih. […] Lepo vas prosim, da izstopite iz vašega namišljenega sveta in začnete živeti realno življenje. Življenje, v katerem se mali delavci vsakodnevno sprašujemo, kako bomo poplačali vse višje položnice, davke in prispevke, ki nam jih dnevno lepite na naša pleča. […] Sramota je, da imate vsi polna usta, kako je težko in odgovorno delo v DSO-jih! Prav nobeden od vas na položaju pa ne naredi nič, popolnoma nič za nas, delavce, in posledično za naše stanovalce.”

Če niso sposobni, naj odstopijo in prepustijo prostor tistim, ki zmorejo, je to komentirala Barbara Premrl in dodala, da odgovore še čakajo.

V tem času sta v domu dali odpoved že dve zaposleni, računovodkinja in srednja medicinska sestra.

V Zdravstvenem domu Kočevje je pri medicinskih sestrah podobno razočaranje. “10, 20, 30 evrov razlike pri plači je smešno. Taka reforma, taka zdravstvena reforma bo pravzaprav to slovensko zdravstvo lahko celo dotolkla. […] Tega res nisem pričakovala. Nenadoma se je 100 evrov bruto spremenilo v 10 evrov neto,” je dejala medicinska sestra Alenka Jelenovič.

