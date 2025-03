Trump je zamrznil pomoč Ukrajini; Šmihal: Ukrajina je kljub temu pripravljena sodelovati z ZDA

Televizija MSNBC je kasneje na podlagi neimenovanih virov poročala, da se je Trumpova vlada obenem odločila za olajšanje sankcij proti Rusiji, česar pa sicer še ni naznanila.

Ista televizija in drugi mediji prav tako poročajo, da je obrambni minister ZDA Pete Hegseth ukazal prekinitev ofenzivnih kibernetskih operacij proti Rusiji, pravosodna ministrica Pam Bondi pa je razpustila posebno delovno skupino FBI za boj proti tujim kampanjam vplivanja, kot je bilo med drugim rusko vpletanje v ameriške volitve leta 2016.

Ukrajina kljub prekinitvi vojaške pomoči pripravljena sodelovati z ZDA

Ukrajina bo naredila vse, kar je potrebno, da se zoperstavi ruski invaziji, pa je dejal ukrajinski premier Denis Šmihal, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odredil prekinitev vojaške pomoči ZDA Kijevu. Kijev je odločen nadaljevati sodelovanje z ZDA in je pripravljen podpisati dogovor o dostopu do ukrajinskih naravnih virov, je dodal.

“Naredili bomo vse, da zdržimo,” je na novinarski konferenci v Kijevu povedal Šmihal. Zatrdil je, da je Ukrajina popolnoma odločena, da bo še naprej sodelovala z Washingtonom in dodal, da so ZDA “pomemben partner in to moramo ohraniti”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev je tudi kadarkoli pripravljen podpisati načrtovani dogovor o dostopu ZDA do ukrajinskih naravnih virov. “To sodelovanje z ZDA smo pripravljeni začeti kadar koli s podpisom takega sporazuma,” je pojasnil Šmihal.