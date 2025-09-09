Kader za ustavno sodišče so našli kar med obiskovalci Dražgoš

Piše: Moja Dolenjska

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v državni zbor danes poslala predlog za imenovanje Nine Betetto in Primoža Gorkiča za nova ustavna sodnika. Jeseni se namreč mandata iztečeta aktualnima ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju.

Pirc Musarjeva je javni poziv za zbiranje predlogov za dve prosti mesti sodnikov v uradnem listu objavila konec aprila, prejeli so 13 prijav.

Nato se je izkazalo, da sta favorita koalicije (Svoboda, SD in Levica) Betettova in Gorkič.

Nina Betteto je nekdanja soproga zdajšnjega Miodraga Đorđevića, predsednika Vrhovnega sodišča RS. Primož Gorkič pa je sodnik na Vrhovnem sodišču RS, ki ga vodi Đorđević. Za Gorkiča pa so na omrežju X izbrskali, da je tudi obiskovalec prireditev v Dražgošah, ozaljšan s partizansko čepico.

Eden od uporabnikov X je zapisal:

“Ah, glej ga Gorkiča v Dražgošah, s partizansko čepico v rokah!” In dodal: #kader

Eden izmed sledilcev pa je zapisal: “Pohod skozi institucije se nadaljuje.”

Vir: X

V prihodnjih mesecih pa predsednico republike čaka tudi začetek postopkov za imenovanje še treh novih ustavnih sodnikov. Spomladi prihodnje leto se namreč mandati iztečejo aktualnim ustavnim sodnikom Mateju Accettu, Klemenu Jakliču in Rajku Knezu.