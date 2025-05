Jutri nov množični shod proti Golobovi vladi, prejšnjega preprečila zastrupitev z vodo v Maximarketu

Piše: Nova24tv.si

Po premoru so nazaj Ruparjevi upokojenci oziroma stranka Glas upokojencev. 7. maja bo potekal že 18. protestni shod pod motom “Ne boste nas utišali – Slovenija je naša!”

Kot sporočajo v sporočilu za javnost, se bodo zbrali v sredo, 7. maja 2025, ob 15.00, in sicer v Ljubljani, na Trgu republike, pred slovenskim parlamentom. Zakaj? Kot pravijo, imajo dovolj poniževanja, ignoriranja ljudstva in razgradnje socialne države.

Stranka Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober tako vabita na 18. vseslovenski protestni shod, kjer bodo glasno, pogumno in odločno zahtevali:

– PRAVIČNE pokojnine za vse, ne samo za izbrance!

– BOŽIČNICO in regres – ne več miloščine, ampak pravico!

– TAKOJŠNJI konec političnega nadzora nad mediji!

– PRIHODNOST za mlade doma – ne več izseljevanja!

– SPOŠTOVANJE dostojanstva starejših!

– POPRAVO KRIVIC MOŠKIM UPOKOJENCEM, ki so se zaradi ZPIZ-2 v letih 2012–2023 upokojevali pod diskriminatornimi pogoji

Govorniki na shodu bodo:

Pavel Rupar , predsednik stranke Glas upokojencev, borec za ljudi Alenka Orel , predsednica Sveta stranke, profesorica fizike in glas razuma Boris Tomašič , urednik in simbol boja za svobodo govora Zvone Černač , poslanec Milena Koselj Šmit , predstavnica sindikatov, ki so nezadovoljni z vlado in s pokojninsko reformo Gregor Jošt , predstavnik mladih, borec za prihodnost, ki jo oblast ignorira



“To ni več le protest. To je ljudsko gibanje. To je zgodovina v nastajanju, to je začetek vstaje Slovencev. Pridite, ker nas ne boste utišali. Ker se ne bomo umaknili. Ker je Slovenija NAŠA!” pravijo v stranki Glas ljudstva.

Spomnimo, prejšnji shod je bil zaradi zastrupitve v supermarketu Maxi odpovedan.