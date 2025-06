Jugoslovansko skrivanje plač elite v največjih občinah

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Portal plač javnega sektorja, to so tiste, ki so izplačane iz državnega proračuna, ki je po novem letu nenadoma za več mesecev crknil, je včeraj spet začel delovati.

Pokaže nam, da so se plače po novem letu z reformo poslancev Svobode, SD in Levice povišale predvsem najvišjim funkcionarjem, večini običajnih zaposlenih pa precej manj. Izjema so poslancih in ministri, ki se jim bodo plače povišale šele po volitvah, ki bodo najpozneje v slabem letu.

Kako se spreminjajo bruto plače lahko na portalu javnih plač opazujemo od leta 2010. Dostopni so tudi podatki o bruto plačah posameznih najvišjih funkcionarjev. Ni sicer imen. A ker je župan Ljubljane ali predsednik republike en sam, ni težko ugotoviti, čigava bruto plača je objavljena. Ti funkcionarji, tudi Zoran Janković, so višino povišanja svojih plač po novem letu javnosti prikrivali s čudaškimi izgovori, da ljudje nimajo pravice vedeti, koliko so plačani, ker bi se sicer razkrilo, koliko dodatka za delovno dobijo, kar bi naj bil zasebni biznis.

To bedasto pojasnilo so mi poslali celo od predsednice države Nataše Pirc Musar, a od tam pomotoma. Podatki o bruto plači predsednice, ki so mi jih poslali, pa so bili pravi. Bruto plačo župana so prikrivali tudi iz Maribora. Tudi Saši Arsenoviču je, kot Jankoviću, Robert Golob s svojo koalicijo v parlamentu z “reformo” javnih plač močno povišal bruto plačo. Sodita v njegov krog.

Prikrivanje podatkov, ki bi javnosti morali biti dostopni, denimo o plačah funkcionarjev iz javnega denarja, velja v demokratičnih zahodnih državah za ravnanje, ki si ga je težko že predstavljati. Je pa običajno za diktature, v kakršni smo nekoč živeli.

Manj je bruto plača poskočila povprečnemu zaposlenemu, ki plačo dobiva iz proračuna. Podatek o povprečni bruto plači sem pridobil tako, da sem mesečne podatke o celotni masi za bruto plače na portalu javnih plač delil s podatki o mesečnem številu zaposlenih. Da se je skupna vsota za plače v javnem sektorju povišala že decembra, po reformi pa se januarja in februarja celo znižala, pokaže tudi izvirna grafika portala plač javnega sektorja. Dvig decembra se je zgodil tudi leto prej, verjetno so razlog zajetne nagrade in podobna izplačila zaposlenim v javnem sektorju konec leta.