Jenull z več pravic kot poslanci, Levico udarila tehnična napaka Kordiš

Piše: Spletni časopis

“Včeraj je Jaša Jenull na ulici mahal s tem dopisom, jaz ga pa nimam in o tem naj razpravljam danes? Meni se zdi to nesprejemljivo. Vse, kar prosim, je to, da date vsem poslancem to pismo, nič drugega.”

Po tem protestu Jelke Godec (SDS) so vsi poslanci danes vendarle dobili pismo, ki sta ga ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel (Svoboda) in minister za finance Klemna Boštjančič (Svoboda) predsednici odbora za zdravje Tamari Kozlovič (Svoboda) poslala že pred tremi dnevi. V pismu ministra protestirata proti spremembi zakona vladnih poslancev, ki bi koncesionarjem v zdravstvu prepovedali ustvarjanje dobičkov. Po odmoru, ki ga je odredila predsednica Urška Klakočar Zupančič so v parlamentu protest ministrice za zdravje in finančnega ministre, da vladni poslanci počnejo neumnosti, le objavili v internem sistemu, da ga lahko preberejo vsi poslanci in tudi javnost. Takšno je pismo:

Kozlovičeva je skrivanje dokumenta pojasnila tako: “Torej, ta dopis sem dobila kot predsednica odbora. S tem dopisom, ki sem ga dobila po elektronski pošti s strani obeh ministrov, sem seznanila vodje poslanskih skupin koalicijskih poslancev, zato, ker so koalicijski poslanci vložili amandma k temu členu in zdaj ne vem, če je praksa, da tista pisma, ki jih prejemajo vsi predsedniki odborov, seznanijo vsi poslanci, potem prosim tudi ostale predsednike posameznih matičnih teles, da vse dopise, ki jih prejemajo oni, ki so naslovljeni na njih, delijo z vsemi poslanci. Če je to praksa, potem s tem nimam težave. Bom pa seveda preposlala ta dopis, ker ni nobena skrivnost, itak je tudi javno objavljen, vsem poslancem, brez težav.”

Tak je:

Odmor je Klakočar Zupančičeva sicer odrejala še zaradi zahteve Nataše Sukič (Levica), ker v parlamentu domnevno že spet ni delovala tehnika. Težave s tehniko je Sukičeva pojasnila tako: “Meni tipka ni prijela, mi je pa poslanec Miha Kordiš dal jasno vedeti, da bo nalašč pokuril ves čas poslanske skupine, tako da Levici ne bo ostalo niti sekunde za razpravo. In zato, lepo prosim, glede na to, da je prišlo do tehničnega onemogočanja pri moji prijavi, da ponovimo prijavo in da lahko samo upam, da bom prijavljena pred njim. Če ne pa bo delitev časa, upam, ne, na koncu, da bomo lahko vse kaj povedali, ker nam pač poslanec, ki je član poslanske skupine, ni pa več član te stranke, onemogoča glas stranke.”

Klakočar Zupančičeva pa je po tem pojasnilu povedala: “Joj, kolega Cigler Kralj, da ne boste od smeha, da vas ne bo slučajno od smeha konec. / oglašanje iz dvorane/ Ja, to je pa tudi res, smeh je pol zdravja, s tem se pa strinjam. No, pravzaprav, poglejte, mi smo preverili, smo preverili prijave. Prosim, lepo, za obnašanje, kot odrasli ljudje, a ne. Nekaj ste o klovnih govorili zadnjič, kolega Cigler Kralj, tako da, ne, tudi za vas velja. Smo preverili, toliko, da obrazložim, smo preverili prijave. Ni prišlo do neke tehnične napake, tako da, se opravičujem. Verjamem pa, da bo kolega Kordiš zrel in ravnal odgovorno in da vas je razumel in slišal.”