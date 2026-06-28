Jenull se je spravil nad Plestenjaka, ker je slednji ob dnevu državnosti izobesil zastavo

Piše: Nova24tv.si

Jaša Jenull je od nastopa nove vlade spet v vlogi glavnega levega agitatorja, tokrat se je spravil na pevca Jana Plestenjaka.

Ulična levica ob boku politični levici znova strnjuje svoje vrste. Nevladniki, ki so velikokrat molčali ob lapsusih Roberta Goloba spet napovedujejo referendume in shode, obenem pa napadajo in pljuvajo po vseh, ki ne razmišljajo enako kot oni in niso del njihove klike. Posebej aktiven je znova tudi stari vodja rdečih biciklistov Jaša Jenull, ki se angažira predvsem pri zbiranju podpisov za referendum proti “politični policiji”. Obenem ima tudi svoj podkast Petkova propagandna poročila, kjer verbalno obračunava z vsemi in vsem, kar mu gre v Sloveniji na živce, predvsem s kakršnimkoli domoljubjem do slednje. V zadnji “oddaji” se je v nemilosti pri Jenullu znašel Jan Plestenjak.

Tovariša Jenulla je zmotilo to, da Plestenjak kot številni drugi Slovenci in Slovenke praznuje dan državnosti z izobešeno zastavo na svojem domu. “Jutri je tvoj rojstni dan, vse najboljše moja ljuba Slovenija”, pove ob izobešanju zastave popularni pevec.

Jenull, ki si s svojim občinstvom ogleduje ta posnetek, se ob tem drži precej kislo. Ko po nekajsekundnem posnetku začne komentirati pevčevo gesto, se sprva pretvarja, da ne ve niti kako se Jan Plestenjak piše. S tem seveda povzdiguje samega sebe, češ da so tovrstni revolucionarji kot je on preveč pomembni, da bi se ukvarjali z nekakšnimi estradniki. Pri tem pa se pojavlja vprašanje zakaj potem nekaj sekundnemu voščilu domovini namenja več minutni komentar. No, morda pa se tako slabo pripravlja na svoje oddaje, da mu je zares ušlo iz glave, o kom sploh govori.

V povezavi s podobnim posnetkom Eve Irgl, kjer sama lika in zatem nosi slovensko zastavo, začne Jenull kritizirati Plestenjakova oblačila na posnetku, češ da se je oblekel malce “militaristično”. “Skoraj tak je kot tisti MAGA, ti ameriški desničarji imajo radi, da so oblečeni kot vojaki, z maskirnimi uniformami in kapami”, komentira Jenull. Edina podobnost s Plestenjakom in nekim “MAGA” desničarjem je morda to, da ima pač kapo s ščitnikom – kapa nima ne napisa, niti ni rdeče barve. Morda pa so po novem vsaki, ki se želijo poleti obraniti vročih sončnih žarkov, na ta način pač desničarji po Jenullovih standardih.

Jenull nadaljuje z ironičnim prizvokom, tipičnim za domišljave kaviar levičarje in rdeče buržuje: “Sploh mi je pa všeč ta `ljuba moja Slovenija´”, ob čemer se začne spakovati in norčevati, razkazujoč vso svojo nadutost in grenkobo, ki jo očitno čuti države, v kateri živi. Verjetno misli, da je izjemno zabaven, a je le komičen. Smejemo se kvečjem njemu, ne z njim.

Potem, ko si da duška, pove da gre za “infantilno mahanje z zastavami za nabiranje všečkov od ljudi, ki nimajo sposobnosti nekega samostojnega ali kritičnega mišljenja”. Zanimivo, da to trdi nekdo, ki sicer sam vsak petek pametuje drugim kako morajo razmišljati. “Na tem se dela, da ti samo pomahaš človeku z zastavo in on kot pes začne skakati…”, pravi Jenull.

No, psom so bolj podobni njegovi sledilci, ki jim je treba pokazati le sliko Janeza Janše, da začnejo bevskati in cviliti kot stekli psi o “smrti janšizmu” in vzklikati podobne parole.

“Takšnega naroda si želijo” pove nekdo, ki skupaj z drugimi lažnimi nevladniki vsiljuje enoumje Sloveniji, priznava kot “ljudstvo” le enako misleče in označuje vse kar mu ni po godu za “fašizem”. Zatem pametuje, da je treba imeti državo, v kateri smo lahko “kritični do politike” – seveda, a le, če ni na oblasti tista politika, ki davkoplačevalski denar prenaša v njegove žepe. Na koncu izpostavi še izžvižgan govor Nataše Pirc Musar na državni proslavi, češ da je bila prekinjena, ker je izpostavila vlogo civilne družbe.

No, seveda žvižgi še zdaleč niso bili tako glasni kot hrup Jenulla in kolesarjev, ki je nekoč ob petkih odmeval po celi Ljubljani, kar se zna očitno znova zgoditi.