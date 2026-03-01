Je tranzicijsko levico strah padca iranskega režima in kriminalnih razkritij pranja denarja?

Piše: Nova24tv.si

Medtem ko Iranke slavijo konec teokratskega terorja, naša zunanja ministrica poziva k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava – torej k varovanju režima, ki ga je Izrael in ZDA končno zadela. Njena izjava negativno odmeva tudi v tujini, nekdanji premier Janez Janša pa opozarja na afero iz let 2009–2010.

V petek zvečer in soboto zjutraj so Izrael in ZDA izvedle obsežne preventivne napade na iranske vojaške in jedrske objekte ter vrh režima. Med ubitimi so bili ajatola Ali Hamenej in številni drugi visoki predstavniki režima. Iran je odgovoril z raketnimi napadi na ameriške baze in Izrael. In medtem ko v Teheranu slavijo padec tiranskega režima, se je zunanja ministrica Tanja Fajon oglasila z izjavo, ki je sprožila val ogorčenja doma in v tujini.

Nekdanji ameriški veleposlanik in Trumpov zaupnik Richard Grenell je na omrežju X neposredno zapisal: “NATO članica izraža podporo Iranu.”

Ob tem je delil izjavo Fajonove, v kateri je ministrica pozvala k “takojšnji deeskalaciji, zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava” ter poudarila, da “diplomacija ostaja edina pot do stabilnosti”.

Najbolj oster pa je bil predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša, ki je Grenellov tvit komentiral takole: “Na žalost. In to je razlog za to. Njena vlada je Iranu v okviru trojnih sankcij v letih 2009 in 2010 omogočila pranje več kot milijarde ameriških dolarjev. Brez kakršnih koli pravnih posledic.”

Je slovensko levico strah kriminalnih razkritij?

Janša je s tem opozoril na afero NLB – iranska milijarda (znana tudi kot “primer Farrokh”. Gre za škandal iz let 2008–2010, ko je državna Nova Ljubljanska banka (NLB) – v času Pahorjeve leve vlade – omogočila pretok skoraj milijarde dolarjev (okoli 1 milijarde evrov) iranskega denarja prek računov iransko-britanskega državljana Iraja Farrokhzadeha in njegovega podjetja Farrokh Ltd.

Denar je prihajal predvsem iz iranske Export Development Bank (na seznamu sankcij EU in ZDA zaradi podpore jedrskemu in raketnemu programu ter terorizmu). Računi so bili odprti decembra 2008 (kmalu po nastopu Pahorja), pretok je dosegal do 50 transakcij na dan in do 70 milijonov evrov mesečno, skupaj pa več kot 30.000 nakazil v različne valute po svetu. Farrokhzadeh je bil takrat na seznamu iskanih Interpola, njegovi računi pa so bili pred tem zaprti v Švici zaradi suma. Banka Slovenije je transakcije prepovedala šele decembra 2010, NLB pa je ukaz izvršil z zamudo, kar je omogočilo premik operacij v Rusijo. Kljub preiskavam (vključno z Uradom za preprečevanje pranja denarja in tožilstvom) nihče ni odgovarjal, ovadbe so bile večinoma zavržene.

Sicer pa se je na izjavo Fajonove odzval tudi mednarodni pravnik Miha Pogačnik, ki je predvidel, da bo ob morebitnem padcu iranskega režima marsikoga v Sloveniji “bolela glava”.