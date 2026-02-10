Je Golobova vlada v breme zavezništvu Nato?

Piše: Spletni časopis

“Nujno sejo Odbora za obrambo zahtevamo zaradi dokumenta št. 870-4/2026, prejetega 4. februarja 2026, ki vsebuje izjemno negativne ocene obrambnih sposobnosti Slovenije in izpolnjevanja zavez do Severnoatlantskega zavezništva. Sklepna ugotovitev dokumenta naj bi bila celo, da Slovenija predstavlja breme za zavezništvo. Takšne ugotovitve imajo resne politične, varnostne in mednarodne posledice ter neposredno vplivajo na kredibilnost države in odgovornost vlade na področju obrambne politike.”

Tako je poslanska skupina pojasnila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za obrambo s predlagano točko dnevnega reda: »Preverba ocene o obrambnih sposobnostih in izpolnjevanju zavez do Severnoatlantskega zavezništva«. Nujno sejo odbora zahtevajo, da bi se vsi poslanci lahko seznanili s celotno vsebino do države kritičnega dokumenta in ugotovili odgovornost vlade.

Celotna zahteva je takšna: