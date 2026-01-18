Je Evropske vojaške misije na Grenlandiji že konec?

Piše: Nova24tv.si

Po samo 44 urah je sledil umik: izvidniška skupina Bundeswehra je že zapustila Grenlandijo. BILD je 15 vojakov pod vodstvom flotilnega admirala Stefana Paulyja (61) opazil na letališču v Nuuku. Njihov cilj: Boeing 737 letalske družbe Icelandair.

Še dan prej je bilo rečeno, da bodo vojaki ostali dlje, kot je bilo sprva načrtovano. Nato pa nenaden odhod Bundeswehra – brez napovedi, brez uradnega obvestila ali kakršnekoli razlage.

V petek je tiskovni predstavnik ministrstva Michael Stempfle na zvezni novinarski konferenci pojasnil, da o datumu odhoda ne želi biti preveč natančen: “Če zdaj rečem, da bo trajalo do 17. januarja, pa se nato na terenu izkaže, da želijo ostati dlje, boste spet rekli, da Stempfle ni bil dovolj konkreten. Zato bi to raje pustil nekoliko odprto. V dvomu boste morali vprašati Dance.”

Ukaz iz Berlina v zgodnjih jutranjih urah

Po informacijah BILD je ukaz za umik iz Berlina prišel šele danes v zelo zgodnjih jutranjih urah. Enoti na terenu niso podali nobene utemeljitve – ničesar. Samo: nazaj! Vsi načrtovani termini so bili v naglici odpovedani. Let je bil ob 12. uri. Vojaki so bili tako na Grenlandiji manj kot dva dni: natanko 44 ur od pristanka do vzleta.

Načrtovano sodelovanje se ni uresničilo

Admiral Pauly je še včeraj pojasnil, da so se z Danci in drugimi partnerji pogovarjali o možnostih nadaljnjega sodelovanja na terenu, te predloge posredovali v Berlin in čakali na odgovor, kaj bo odobreno, da bi lahko z Danci razpravljali o naslednjih korakih. Do tega očitno ni prišlo. Izjavo je general podal včeraj ob 15.30 po lokalnem času (18.30 po nemškem času). Danes ob 8.30 zjutraj po lokalnem času pa so bili vojaki že z vso opremo na letališču.

Odziv Berlina na Trumpov carinski pritisk?

Za zdaj ostaja nejasno, ali Nemčija svoje vojake umika pod vtisom napovedanih kazenskih carin, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump napovedal proti nasprotnikom svoje agresivne grenlandske politike, ali pa so za umik obstajali drugi razlogi.

Ozadje misije Nata

Petnajst vojakov kopenske vojske, letalstva in mornarice je na Grenlandijo prispelo šele v petek v okviru izvidniške misije držav Nata na povabilo Danske. Cilj: vojaška vaja ter preučitev morebitnih nadaljnjih možnosti za vaje in namestitve. Misija se je začela potem, ko je v sredo v Washingtonu propadlo srečanje zunanjih ministrov Danske, Grenlandije in Združenih držav Amerike.