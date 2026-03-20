Je direktor Sove dokončno klonil pod pritiski? Nova zloraba sekretariata Sveta za nacionalno varnost, policije in Sove

Piše: Gašper Blažič

Tik pred volitvami se politična zloraba Sove stopnjuje. Očitno je tudi, da je Joško Kadivnik povsem v kleščah kabineta predsednika vlade in mora podpirati konstrukt, ki si ga je zamislil Robert Golob s svojimi botri.

Kot izhaja iz sporočila za javnost s strani vlade, je direktor Sove Joško Kadivnik danes članom operativne skupine Sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil celotno dogajanje 10. in 11. decembra 2025 skupaj z materialnimi dokazi o povezavah treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube (Giora Eiland, Liron Tzur in Dan Zorella) z obiskom na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS.

Predstavil je tudi ugotovitve o aktivnostih Black Cube na ozemlju Slovenije in v tujini, ki prav tako dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo in vmešavanje na slovenske volitve iz tujine. Vsi podatki in materialni dokazi so v procesu odstopa policiji in tožilstvu.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je poročal o celoviti in strokovni preiskavi v skladu s kriminalistično stroko. Policija z vso potrebno skrbnostjo že preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. O vseh ugotovitvah bodo obveščeni pristojni organi, policija pa bo o nadaljnjih korakih javnost obveščala skladno z interesi preiskave.

O podrobnostih izjava za javnost ne poroča, tako da ni znano, s kakšnimi dokazi razpolagajo. Očitno pa je, da sta tako policija kot Sova “morali” najti “nekaj novega” v zvezi z Janezom Janšo ter Izraelci. Za potrebe finalnega soočenja zvečer.

Če bi materialni dokazi obstajali, bi jih režimski mediji že zdavnaj pokazali. Tako pa v rokah nimajo nič drugega, razen besednih namigovanj in ustvarjanja navideznih izrednih razmer.