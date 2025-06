Javnemu sektorju višje plače, drugim višji davki

Piše: Spletni časopis

V klubi slovenskih podjetnikov (SBC) ostro protestirajo proti vladni politiki, ki je pripeljala do točke, da so plače v javnem sektorju začele rasti hitreje kot v zasebnem. Ocenjujejo, da gre za kupovanje volilnih glasov zaposlenih v javnem sektorju na račun vseh ostalih delavcev in podjetij, ki so deležni zgolj vedno višjih davkov.

V izjavi za javnost so opozorili:

“Po oceni Banke Slovenije se bodo plače v Sloveniji letos povečale za 5,5 odstotka, pri čemer naj bi se v javnem sektorju zvišale za 8,7, v zasebnem pa za 4,6 odstotka. S tem bo, kot pravijo v Banki Slovenije, prišlo do preobrata glede na gibanja v preteklih letih, ko je rast plač v zasebnem sektorju prehitevala rast v javnem sektorju.

Medtem ko bo v javnem sektorju visoka rast plač posledica plačne reforme, bosta rast v zasebnem sektorju še naprej poganjala tesnost trga dela in strukturno pomanjkanje ustreznih kadrov, po poročanju spletnega portala Forbes Slovenija še pravijo na Banki Slovenije.

Pol milijardna luknja, ki jo Robert Golob še poglablja

Informacije Banke Slovenije so še posebej zaskrbljujoče, ker je Fiskalni svet RS pred kratkim opozoril, da je imel državni proračun v prvih petih mesecih letošnjega leta več kot pol milijardni primanjkljaj, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za ogromnih 765 milijonov evrov. Prihodki so bili nižji, rast odhodkov pa se je, predvsem zaradi dviga plač v javnem sektorju, več kot podvojila.

Vlada Roberta Goloba z višanjem plač v javnem sektorju ustvarja enormen pritisk na javne finance, ki ga na drugi strani blaži z dvigovanjem davkov za podjetja, zaradi česar si ta težko privoščijo dvig plač svojim zaposlenim. To logično privede do tega, da rast plač v zasebnem sektorju zaostaja za dvigom plač v javnem sektorju, naše gospodarstvo pa je tako še manj konkurenčno, posledično pa bodo podjetja v prihodnje zmožna plačati manj davkov kot sedaj, kar pa v času resnega padca BDP nikakor ni razumno.

Višji stroški ne jamčijo boljšega javnega servisa

Opozarjamo tudi, da nepremišljeno dvigovanje stroškov dela v javnem sektorju ne pomeni tudi učinkovitejšega javnega servisa za državljane in podjetja. V SBC namreč zagovarjamo vitko državo in učinkovit javni servis, ki državljanom in podjetjem nudi hitre in kvalitetne storitve. To pa je mogoče doseči zgolj z motiviranimi in zavzetimi javnimi uslužbenci, k čemur pa uravnilovka pri dvigovanju plač nikakor ne pripomore. V SBC zato menimo, da je prava pot nagrajevanje tistih javnih uslužbencev, ki delajo dobro. Ker vemo, da je takšnih precej, ni korektno, da je njihovo delo pogosto spregledano.

Le z nagrajevanjem najboljših zaposlenih lahko sistemsko zagotovimo zadovoljstvo javnih uslužbencev, ki je predpogoj za učinkovit in kakovosten javni servis.”