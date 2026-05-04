(PREJELI SMO) ZNP ob dnevu medijske svobode: Vladajoča politika je v zadnjem letu še okrepila politični nadzor nad RTV Slovenija

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

V Združenju novinarjev in publicistov ugotavljamo, da se stanje na področju medijev v zadnjem letu ni bistveno spremenilo. Lani sprejeti zakon je sicer poleg mnogih slabih rešitev prinesel tudi nekatere pozitivne, a te v praksi za zdaj niso zaživele. Tako smo še vedno priča izigravanju protimonopolne zakonodaje s strani nekaterih podjetij in posameznikov, ki so blizu odhajajoči vladajoči politiki in so bili prisesani na državne razpise in podpore. V zvezi s tem smo v ZNP med drugim v preteklosti že opozarjali predvsem na monopol, ki ga je na področju medijev zgradil Martin Odlazek.

Vladajoča politika je v zadnjem letu še okrepila politični nadzor nad RTV Slovenija. Posledica so bili hudi pritiski in predvolilno utišanje oddaje Tarča, obračun z nekaterimi uredniki in novinarji ter enostranska izbira gostov v informativnih oddajah RTV Slovenija. Slednje je vrhunec doseglo v povolilni oddaji, kjer so volitve komentirali kar štirje komentatorji, ki so v preteklosti praviloma izražali politični levici naklonjena stališča. V zadnjem letu si je vladajoča politika še dodatno podredila portal Siol.

Položaj na medijskem področju so še dodatno poslabšale nekatere slabe rešitve medijskega zakona. Med drugim rešitev, ki vplivneže izenačuje z mediji, in rešitev, s katerimi država bogati financiral velike medijske hiše, ki se niso sposobne prilagoditi razmeram na trgu, z nerazumnimi pogoji pa omejuje financiranje manjših na novo nastajajočih medijev, kar ne prispeva k pluralnosti medijskega prostora.

Glede na vse omenjeno bo v prihodnje potrebno prevetriti zakon o RTV Slovenija z namenom, da se zagotovi večja pluralnost, drugače urediti očitno neučinkovito odkrivanje in razbijanje monopolov na področju medijev ter spremeniti način finančne podpore medijem.