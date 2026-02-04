Janša: “Najhujši bodo poslani v mojo avstralsko kliniko, ki jo je v svojem murgelskem mehurčku zgradila Mladina”

Piše: Celjski glasnik

Kako blizu so volitve in kako močno se bojijo za svoje položaje v vladajočih garniturah, kaže tudi dejanska uzurpacija medijev ter njihovo hujskanje proti predsedniku opozicije Janezu Janši.

Dejansko ne mine več dan, da se ne bi v Mladini pojavil članek, v katerem hujskajo proti Janši, in hkrati ljudi strašijo, kako grozno bi bilo, če pri imeli ponovno desnosredinsko vlado. V ozadju pa je seveda cilj samo ostati pri “koritu”.

😂 Ne samo to. Najhujši bodo poslani v mojo avstralsko kliniko, ki jo je v svojem murgelskem mehurčku zgradila @SpletnaMladina. V poseben oddelek, imenovan #samodanijanša. Vse stroške pa bo seveda pokril ZZZS. https://t.co/jSp4TBo3m8 — Janez Janša (@JJansaSDS) January 31, 2026

Skrajni levičar Marcel Štefančič jr. namreč v Mladini sedaj straši, da bo Janša obračunaval s protestniki. Tukaj dejansko ne gre samo za širjenje strahu pred Janezom Janšo, ampak že za napoved, da se v primeru neuspeha levice na volitvah s tem nikakor ne bodo strinjali in bodo zopet skušali na ulici doseči svoje. Nikakor ne gre tukaj za pravico.

Vendar takšnim, kot je Štefančič, jr. Janez Janša pošilja jasno sporočilo: “Ne samo to. Najhujši bodo poslani v mojo avstralsko kliniko, ki jo je v svojem murgelskem mehurčku zgradila @SpletnaMladina. V poseben oddelek, imenovan #samodanijanša. Vse stroške pa bo seveda pokril ZZZS.”