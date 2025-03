Janša je že lani jeseni opozarjal na skrito zanko razdora med Pirc Musarjevo in Golobom – gre za Kučanov plan, da bi izsilil predčasne volitve?

Piše: Gašper Blažič

Že danes dopoldne smo poročali, da se je odnos med predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom zelo ohladil. Njuno medsebojno obtoževanje se je čez dan stopnjevalo.

Ob tem smo opozorili, da gre lahko za igro, ki bi v politiko pripeljala nov “novi obraz”. Na dokaj perfidno taktiko tranzicijske levice je sicer že lani jeseni opozoril predsednik SDS Janez Janša, ki je objavil možno časovnico scenarija, s katerim bi – tudi ob pomoči zaostrovanja med Robertom Golobom in Natašo Pirc Musar – tranzicijska levica “rešila” volitve.

Seveda je bil to le možen hipotetičen scenarij, v katerega je vračunano tudi sojenje v primeru Trenta. Ta scenarij je denimo predvideval, da bi predčasne volitve bile razpisane že februarja letos (in sicer za april, torej nekje za tretjo obletnico zadnjih volitev), vendar se to ni zgodilo. V marcu pa naj bi drugostopenjska sodba potrdila prvotno obsodbo Janše na celjskem sodišču v zadevi Trenta. Prvostopenjsko sodbo so pričakovali decembra lani, kar pa se ni zgodilo, očitno sta k temu pripomogla tudi dva množična protestna shoda pred celjskim sodiščem. Mimogrede, prvotno bi se morala obravnava v zadevi Trenta nadaljevati jutri, vendar je preklicana, je pa zato razpisana za naslednji torek, 25. marca. Na materinski dan. Predvideni sta še dve sodni obravnavi za april, nato pa naj bi se zadeva zaključila.

Za zdaj pa verjetna “nova obraza” Vladimir Prebilič in Anže Logar še nista prišla v medijsko ospredje. Se pa lahko zgodi, da bo SD prva, ki bo zapustila koalicijo. V tem primeru koalicija brez podpore nepovezanih poslancev ne bo imela večine, zato je razpis predčasnih volitev dokaj realna možnost. Sedanje dogajanje kaže, da ima Matjaž Han precejšnje zadržke do delovanja vlade, čeprav si je tudi sam nakopal afero Spirit, potem ko se je že komaj znebil neprijetnih posledic afere Litijska. No, padla ministrica in sedaj že nekdanja vidna članica SD Dominika Švarc Pipan pa se je medtem oglasila in povsem očitno podprla kontraverzno predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Čeprav ji slednja v času afere Litijska ni naredila podobne usluge.

A tisto, kar trenutno bode v oči, je kadrovski debakel predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki ji ni uspelo “spraviti skozi” niti kandidatke za varuhinjo človekovih pravic Katarino Bervar Sternad, niti kandidata za guvernerja Banke Slovenije Antona Ropa. A pri tem ji ni toliko ponagajala opozicija, pač pa koalicija, torej premier Golob. Vendar je potrebno poudariti, da odnos med njima pravzaprav nikoli ni bil prav zelo prijateljski, že zaradi tega, ker je Pirc Musarjeva v svojem kabinetu zaposlila nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki jo je Golob “vrgel čez ramo”.

Ob tem ni odveč omeniti, da sta Bobnarjeva in Pirc Musarjeva bližje Milanu Kučanu kot sam Golob. To se je v zadnjem času pokazalo kar nekajkrat. Izkazalo se je, da je Golob za Kučana v marsičem nesprejemljivo zaletav in praktično do zadnjega je “držal štango” nezakonito imenovanemu direktorju policije Senadu Jušiću – dokler ni Kučan javno dejal, da je bolje, če Jušić odide. In je Jušić praktično takoj zatem tudi odstopil.

Obstaja torej možnost, da je nastop Pirc Musarjeve tudi sredstvo za pritisk na Goloba, da bi privolil v predčasne volitve.